Sarajlije na ulicama zbog enormno visokih cijena

SARAJEVO - Nekoliko hiljada građana okupilo se danas u Sarajevu ispred zgrade Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo trenutnim stanjem u zemlji sa naglaskom na vrtoglav rast cijena.

Okupljanje je organizovano putem društvenih mreža, a neki od zahtjeva su supenzija akciza za gorivo dok se prosječna cijena u maloprodaji ne vrati na 2.20 KM. Takođe, zahtjeva se i obračun PDV-a na cijenu goriva od 2 KM.

Okupljeni su istakli više parola upućenih institucijama i političarima na svim nivoima vlasti, a za sada nisu zabilježeni bilo kakvi incidenti.

Traži se i uvođenje nulte porezne stope na osnovne prehrambene proizvode, kao i smanjenje i ograničenja stope marži na lijekove, prehrambene proizvode, dječiju opremu, pomagala za invalide, pogonska goriva i gradevinski materijal.

Skup je zamišljen da svako od prisutnih ko ima želju moze da se obrati i javno iznese svoje misljenje. Zatražena je izmjena Zakona o platama- kojom bi se razdvojili parlamentarci, ministri i ostali čija primanja su veća od 2,5 puta od prosječne neto plate. Linearno povećanje plata svima kojima je plata manja od 2,5 puta od prosječne neto plate za minimalno iznos godišnje inflacije. Linearno povećanje penzija i invalidnina za minimalno iznos godišnje inflacije.

Takođe, trazi se i uvođenje naknade porodiljama u cijeloj državi u visini od 1000 KM, te smanjenje stope doprinosa na plate i povećanje neoporezivog dijela dohotka na iznos od 1000 KM.

Jedan od zahtjeva je i povećanje dječijeg doplatka u BiH na minimalni iznos od 100 KM.

Poziv na okupljanje je upućen i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine, a jedan od ciljeva je i povećanje minimalne plate na 1300 KM u neto iznosu.

Trazi se i većanje naknade za demobilisane borce na 20 KM po mjesecu ratnog staža.

Zatim adekvatno liječenje djece iz autističnog spektra, to jest tim ljekara od neuropedijatra do genetičara ili da se snose troškovi liječenja u drugim zemljama. Zatim Centar za obrazovanje i osposobljavanje od rane intervencije do zaposlenja uz stručnu podršku, podršku porodici da bi mogla normalno funkcionirati kroz rad i doprinos društvu, a ne kroz socijalna primanja. Prednost pri zapošljavanju. Dopunu člana 69. Zakona o radu FBiH tj. da se precizira naknada plate u iznosu 100%..