Savanović: Lica sa invaliditetom treba integrisati u društvo

BANJALUKA - Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović smatra da lica sa invaliditetom treba da budu integrisana u društvo i da daju svoj doprinos u onoj mjeri koliko to mogu.

"Ovdje posebno želim da apostrofiram ratne vojne invalide iz odbrambeno-otadžbinskog rata, čiji je status definisan Zakonom o prvima boraca", rekao je Savanović večeras novinarima u Banjaluci, nakon manifestacije povodom obilježavanja 3. decembra - Međunarodnog dana lica sa invaliditetom.

Savanović je istakao da Vlada i institucije Republike Srpske moraju učiniti maksimalne napore prema ratnim vojnim invalidima da se ti ljudi ne osjećaju hendikepiranim i odbačenim, već da su oni dio društva koji daje puni doprinos shodno svojim fizičkim i psihološkim mogućnostima u kreaciji i napretku društva.

On je rekao da je Vlada Republike Srpske do sada ukupno stambeno zbrinula 8.334 korisnika iz kategorije porodica poginulih i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije.

Savanović je rekao da je za ove kategije građana do sada u Repubici Srpskoj izgrađena 2.241 stambena jedinica.

Direktor Javne ustanove Centar "Zaštiti me" Banjaluka Zorica Kuzmanović Vasilić rekla je novinarima da ovakve manifestacije i uključivanje lica sa invaliditetom treba da se održavaju tokom čitave godine.

"Svakodnevno treba da razgovaramo o ovoj temi i da se djeca od samog rođenja upoznaju sa licima sa invliditetom i da svi zajedno živimo ne jedni pored drugih, kao što je naš moto, nego sa drugima u igri, radu i učenju", poručila je Vasilićeva.

Manifestaciji su prisustvovali i ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević, predstavnici banjalučkih organizacija i udruženja lica sa invaliditetom.