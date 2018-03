Savanović: Povećanje plata moguće jedino putem realnog sektora

BANJALUKA - Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović rekao je da je do povećanja plata u Srpskoj moguće doći jedino putem realnog sektora, novih investicija, proizvodnje i novostvorene vrijednosti.

"Interes svih nas je da plata bude što je moguće veća, ali s druge strane postavlja se pitanje odakle to crpiti", rekao je Savanović danas novinarima u Banjaluci.

On je naveo da svi građani moraju dati veći doprinos u radu, obavezama i odgovornosti prema radu, što prije svega podrazumijeva i političku stabilnost na nivou BiH.

On je ocijenio da politička stabilnost u BiH nije dobra, što je na neki način remetilački faktor za domaće investicije i razvijanje realnog sektora.

Govoreći o mogućnosti postizanja dogovora o opštem kolektivnom ugovoru u Republici Srpskoj, Savanović je rekao da, nažalost, u Srpskoj nije postignut dogovor socijalnih partnera o opštem kolektivnom ugovoru, ali da će u narednom periodu biti još sastanaka kako bi se postigao dogovor.

"Nema nam druge, već se moramo pokušati dogovarati i usaglašavati o ovom dokumentu", rekao je Savanović.

On je podsjetio da resorno ministarstvo više od dvije godine pokušava sa socijalnim partnerima da dođe do određenih rješenja o ovom pitanju, ali da postoji nekoliko stavki koje do sada nisu mogle biti usaglašene, kao što su davanje regresa i plaćanje rukovodstva sindikata od poslodavaca.

"Postoji problem u realnom sektoru u kojem, za razliku od javnog sektora, nisu potpisani granski kolektivni ugovori, te pojedini poslodavci zloupotrebljavaju ovu situaciju", zaključio je Savanović.