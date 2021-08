Savjet za štampu zaprimio najviše žalbi na komentare ispod tekstova

SARAJEVO, BANJALUKA - Savjet za štampu i online medije u BiH je u prvoj polovini ove godine zaprimio 301 prigovor građana na netačno i neprofesionalno izvještavanje štampanih i online medija.

"Od ukupnog broja zaprimljenih prigovora, njih 125 se odnosi na tekstove objavljene u dnevnim novinama i na portalima, dok se 170 žalbi odnosi na komentare posjetilaca internet portala", rekla je za "Nezavisne novine" Mirjana Jovović, projekt koordinatorica za žalbe u Savjetu za štampu i online medije u BiH.

Prema podacima Savjeta, broj prigovora smanjen je u prvom polugodištu ove u odnosu na isti period prošle godine.

"U istom periodu 2020. godine Savjet je zaprimio 312 prigovora, od čega se 99 odnosilo na tekstove objavljene u dnevnim novinama i na portalima, a 189 na komentare posjetilaca internet portala", precizirala je Jovovićeva.

Prema njenim riječima, kada se radi o tekstovima koji su predmet prigovora, u većini slučajeva žalbenici smatraju da im je uskraćeno pravo na odgovor, odnosno u pitanju je povreda člana 7 - mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu i online medije.

"Žalbena komisija Savjeta za štampu i online medije u BiH na sjednicama održanim u prvoj polovini 2021. godine razmotrila je ukupno 29 prigovora i utvrdila povredu Kodeksa za štampu i online medije u devet slučajeva. Prekršeni su: član 7 - mogućnost odgovora kod osam prigovora, član 5 - tačnost i fer izvještavanje kod tri prigovora, član 15 - žalbe u dva prigovora i član 10 - osobe optužene za krivična djela u jednom slučaju", istakla je Jovovićeva.

Prema njenim riječima, kada su u pitanju komentari, najveći broj prigovora se odnosi na govor mržnje u komentarima anonimnih posjetilaca internet portala.

"Od 301 zaprimljenog prigovora samoregulacijom, odnosno objavom demantija, reagovanja ili uklanjanjem komentara anonimnih posjetilaca internet portala riješeno je 118 prigovora", navela je Jovovićeva.

Ona dodaje da je Žalbena komisija Savjeta utvrdila povredu Kodeksa za štampu i online medije BiH u devet slučajeva, dok kod 13 prigovora nije bilo povrede kodeksa.

"Savjet za štampu i online medije u BiH zaprimio je i 17 prigovora koji su van nadležnosti ovog tijela, jer se odnose na sadržaje objavljene ili na TV i radio stanicama ili na društvenim mrežama. Osam prigovora nije razmatrano, jer žalbenici nisu postupili u skladu sa žalbenom procedurom Savjeta za štampu i online medije. U proceduri se trenutno nalazi 130 prigovora", navela je Jovovićeva.

Zoran Lukić, direktor i glavni urednik portala nezavisne.com, ističe da je osnovni problem u tome što redakcije bh. portala nemaju dovoljno kadra koji bi se bavio isključivo uređivanjem komentara ispod tekstova.

"Što se tiče portala nezavisne.com, svaki komentar koji je neprimjeren mi odmah uklanjamo čim bude uočen. Isto to uradimo i kada nam čitaoci skrenu pažnju na neki sporni komentar. Osim toga, ispod svakog teksta na našem portalu mi smo uveli opciju da naši čitaoci mogu da zatraže ispravku ili stave primjedbu i na sadržaj teksta, i na same komentare", rekao je Lukić.

Siniša Vukelić, predsjednik Kluba novinara Banjaluka, kaže da priča koja se odnosi na komentare ispod tekstova datira još iz perioda kada je počelo osnivanje portala.

"Naravno, treba spriječiti mogućnost širenja nacionalne mržnje, vjerske mržnje i slično. Ali, uglavnom političarima, ali i ostalima o kojim se piše smeta to što neko ko je anoniman te pritom ima dodatne informacije iznosi stavove o njima. Komentare ispod tekstova vrlo je teško kontrolisati jer često nemate dovoljno resursa da se time bave. Postoje softveri koji prepoznaju ključne riječi i to se filtrira, ali ni to nije dovoljno", naglasio je Vukelić.

On je pritom istakao da na bh. medijskom nebu postoje i neprofesionalni novinari i neprofesionalni mediji, ali i da ti pojedinci nisu odraz kompletnog novinarstva.

(Ovaj tekst realizuje se u okviru USAID-ovog Programa osnaživanja nezavisnih medija (IMEP))