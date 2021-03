Sedam godina od poplava: Za uređenje korita rijeka trebaju desetine miliona

DOBOJ - Borba protiv stogodišnjih voda u Doboju, a skoro sedam godina nakon katastrofalnih poplava koje su potopile ovaj grad, počeće regulacijom dva potoka, Liješanj i Grab, a na uređenje korita dvije rijeke, Bosne i Spreče, Dobojlije će morati još sačekati jer se traga za novcem i rješavaju imovinsko-pravni odnosi.

"Ovdje, nažalost, u Doboju imate kombinaciju više opasnosti, naravno rijeka Bosna je najveća opasnost, ali trenutno imamo obezbijeđena ograničena finansijska sredstva i zato smo odlučili da krenemo sa regulacijom potoka Liješanj u dužini od dva kilometra. Iz Fonda solidarnosti je odmah nakon poplava izvršena regulacija i uređenje potoka Liješanj u dužini od 200 metara, a projektnom dokumentacijom je predviđena regulacija i osiguranje obala u dužini od dva kilometra potoka Liješanj i Grab", kazao je Ozren Đurić, načelnik Odjeljenja za upravljanje vodama u JU "Vode Srpske", te dodao da će za taj posao biti potrošeno više od 2,6 miliona KM.

Regulacija potoka Liješanj, koji se uliva u rijeku Bosnu i povećava njen nivo, zadnji put je izvršena prije četrdesetak godina, navode nadležni, a novi radovi bi trebalo da počnu kada startuje građevinska sezona.

U međuvremenu gradska administracija radi na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu na kojem će biti izvođeni radovi na regulaciji korita rijeke Bosne i Spreče, a to je ujedno i najvažniji projekat.

Njegovom realizacijom Doboj bi dugoročno bio zaštićen, ali novčani iznosi koji su potrebni su značajni.

"Potez od Usore do Japanskog mosta košta nekih 22 miliona KM, i to je najskuplji dio, dok je Spreča oko šest miliona KM i ova druga dva dijela mislim da zbirno koštaju oko 16 miliona KM, znači dio na Pijeskovima i dio kroz Bare. Veliki su iznosi novca, budžet vodoprivrede nije ni približno dovoljan za tako nešto. Znači, to je neizvodljivo iz tekućih sredstava, to se radi kroz grantove i kroz kreditna sredstva koja dolaze u povoljnom obliku", izjavio je Milan Gavrić, pomoćnik ministra za resor vodoprivrede RS.

On je dodao da Doboj ima spremnu projektno-tehničku dokumentaciju za sve ove radove koji će biti kombinacija tehničkih rješenja kojim će se vršiti regulacija korita rijeka Bosne i Spreče, dijelom će biti nasipi, dijelom potporni zidovi, a u najvećoj dužini stabilnost kosina će se obezbijediti obaloutvrdama.

Ono što je ozbiljan problem u području između korita rijeke Bosne i odbrambenog nasipa i što je bio uzrok katastrofalnih poplava, smatraju u grupi građana "Da se ne ponovi maj 2014", jeste to što su u proteklih 20 godina nekontrolisano, često i pod, kako navode, koruptivnim uslovima, na toj lokaciji građeni objekti i deponovan materijal.

"Dio objekata koji su izgrađeni nemaju saglasnosti i oni bi se mogli ukloniti. Dio objekata koji imaju saglasnosti i dozvole, po našem mišljenju, dobili su ih pod sumnjivim okolnostima", smatra Momir Dejanović, predstavnik grupe "Da se ne ponovi maj 2014".

On dodaje da nisu zadovoljni dinamikom realizacije radova na zaštiti od poplava, te sugrađanima poručuju da će nastaviti da vrše pritisak na nadležne institucije da rješavaju sve uočene probleme.