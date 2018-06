Sedamdeseto okupljanje "Pravda za Davida" na Trgu Krajine

Komentari: 3

Klinac iz geta

Vijest dana treba da glasi ovako: Davor Dragicevic porucio politicarima - necete odrzati oktobarske izbore ako ne rijesite Davidovo ubistvo I izaci na lice mjesta. Fotografija ova druga, sa nebodera na trgu nije uzeta veceras (slucajno ili namjerno). Uzeta je sa nekog od prethodnih okupljanja i to nekih 5 do 10 minuta prije 6, kada okupljeni jos uvijek pristizu. Dokaz 1: veceras nije bilo nijednog transparenta, ni onog velikog sto se vidi na ovoj slici. Dokaz 2: Skup na slici jos nije poceo jer se vidi da nisu svi ljudi okrenuti prema govorniku, neki jos razgovaraju medjusobno. Nista nas nije otjeralo ovih 70 dana, demantovali smo sva podmetanja i lazi i jos jaci i spremniji IDEMO DO KRAJA!!!