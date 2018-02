Sedmična vremenska prognoza: Temperature i do minus 16

BANJALUKA - U Republici Srpskoj ova sedmica biće veoma hladna, a tek od petka, 2. marta, očekuje se postepeni porast temperature vazduha, uz jače padavine, rekla je dežurni sinoptičar u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Milica Đorđević.

"Od ponedjeljka, 5. marta, trebalo bi da bude suvo i sve toplije, sa temperaturom iznad 10 stepeni Celzijusovih", precizirala je Đorđevićeva.

Ona je za sutra najavila veoma hladno i oblačno vrijeme, uz slab snijeg i jutarnju temperaturu vazduha od minus 11 do minus 16 stepeni u višim predjelima, te dnevnom temperaturom od minus sedam do minus dva, na jugu do tri, u višim predjelima do minus 11 stepeni Celzijusovih.

"U srijedu, 28. februara, očekuje nas veoma hladno i pretežno suvo vrijeme sa jutarnjom temperaturom vazduha od minus 14 do do minus šest na jugu, u višim predjelima i do minus 20. Najviša dnevna temperatura biće od minus sedam do minus dva, na jugu do četiri, u višim predjelima minus 11 stepeni Celzijusovih", dodala je Đorđevićeva.

Ona je istakla da će u četvrtak, 1. marta, ujutru biti veoma hladno, uz jak mraz, te umjereno oblačno, dok se tokom dana očekuju sunčani periodi, uz postepeno naoblačenje sa zapada.

"Poslije podne na jugu će početi kiša, a na zapadu snijeg. Uveče će se slab snijeg polako širiti od zapada ka istoku. Jutarnja temperatura vazduha biće od minus 15 do minus 12, na jugu do minus šest, u višim predjelima oko minus 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosiće od minus četiri do dva, na jugu do šest stepeni Celzijusovih", rekla je Đorđevićeva.

Drugog marta na jugu i jugozapadu padaće jača kiša, a u ostalim predjelima miješaće se ledena kiša, susnježica i snijeg. Jak snijeg, uz dalji porast snježnog pokrivača, očekuje se na planinama i u visokoj Hercegovini.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od minus osam do minus tri, na jugu do tri stepena Celzijusova, a dnevna temperatura vazduha od minus dva na sjeveru do devet stepeni Celzijusovih na jugu.

Prema njenim riječima u subotu i nedjelju, 3. i 4. marta, Srpsku očekuju kiša i susnježica, a ponegdje će se kiša lediti pri tlu, uz snijeg na planinama.