Sedmočlana porodica Jareb dobija kuću nakon deceniju i po čekanja

SRBAC - Nakon što su više od 15 godina živjeli kao podstanari, sedmočlana porodica Darija i Vide Jareb iz Gornjih Kladara kod Srpca konačno bi trebalo da riješi stambeno pitanje zahvaljujući humanitarnoj akciji "Kuća od srca 2" koju je ovih dana pokrenuo Omladinski savjet opštine Srbac.

Akciju je inicirao odbornik srbačkog parlamenta Branko Grahovac koji je bio pokretač i prve akcije “Kuća od srca” u sklopu koje je krov nad glavom dobila Nevena Ignjatić, samohrana majka dvoje djece, od kojih je jedno sa poteškoćama u razvoju.

"Mnogo je višečlanih porodica iz Srpca koje žive u teškim uslovima, a Jarebi prednjače jer su do sada kao podstanari promijenili osam kuća i još se nisu skrasili. Kuću u kojoj žive već deset godina dobili su na korištenje od firme 'Perutnina Ptuj S'. Međutim, neuslovna je za život, a skromna primanja su im nedovoljna da sagrade vlastiti dom", rekao je Grahovac za "Glas Srpske".

Ističe da je obezbijeđen plac površine 1.200 kvadratnih metara u Glamočanima, a dodijelila ga je opština Srbac prije dvije godine.

"Nadam se podršci dobrih ljudi kakao bismo prikupili početna sredstva i krenuli sa izgradnjom temelja, a plan je da kuća bude završena u prvoj polovini naredne godine. Već se prijavilo nekoliko majstora koji će besplatno uvoditi struju i vodu, lijepiti pločice i obavljati druge radove, a ako je suditi po prošloj akciji, u koju su se uključili humanisti iz cijelog svijeta, ne sumnjam da će i ova biti uspješna", rekao je Grahovac.

Vida Jareb, majka petoro djece starosti od tri do 15 godina, podsjeća da su se pokušali zadužiti kod banaka kako bi izgradili kuću, ali su dobili odbijenice zbog kreditne opterećenosti.

"Prije nekoliko godina sam podigla kredit kako bismo sredili ovu kuću u kojoj sada živimo i više od pola plate mi ode na rate, tako da sam već prezadužena, a i suprug Dario ima skromna primanja. U kuću koja je prilično dotrajala stalno treba nešto ulagati, a i djeca sve više rastu i zidovi im postaju tijesni, tako da smo baš u nezavidnoj situaciji", rekla je Vida.

Beskrajno je zahvalna organizatorima akcije i lokalnoj upravi za podršku ističući da njena očekivanja nisu iznevjerena.

"Još prošle godine su bili u posjeti i najavili akciju tokom ovog ljeta, što su ispoštovali. Do sada su nam izlazili u susret u svemu, od placa do jednokratnih pomoći i plastenika za uzgoj povrća. Uz to, dobijamo svaki mjesec od opštine naknadu od 100 KM kao porodica sa četvoro i više djece, tako da smo veoma dirnuti pažnjom", rekla je Vida.

Novčana sredstva za Jarebe se mogu uplatiti na račun Omladinskog savjeta opštine Srbac koji je otvoren u Atos banci na broj: 5673532700004798.