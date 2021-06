"Sedra" uskoro zatvara vrata za migrante

BIHAĆ - U privremenom prihvatnom centru "Sedra" , koji je smješten u objektu nekadašnjeg istoimenog hotela između Bihaća i Cazina, trenutno boravi pedesetak migranata, a u narednom periodu planira se njegovo zatvaranje.

Ovu informaciju su potvrdili iz Službe za poslove sa strancima BiH, a treba istaći kako se u ovome centru posljednje tri godine zbrinjavaju migranti iz ranjivih kategorija stanovništva i to maloljetne žene s djecom i maloljetnici.

Ovu informaciju je potvrdio i ministar unutrašnjih poslova u Vladi USK Nermin Kljajić, koji je istakao kako će korisnici ovog centra biti prebačeni u Đački dom u Borićima, gdje su također smještene migrantske porodice. "Evidentno je da manji broj migranata dolazi na područje Unsko-sanskog kantona nego što je bio slučaj u protekloj godini, pa samim time manje je i osoba iz ranjivih grupa. U ovome trenutku svi pokazatelji govore da su kapaciteti centra u Borićima dovoljni da se smjeste takvi migranti, a uskoro ističe i ugovor o finansiranju 'Sedre'", istakao je Kljajić.

On je dodao kako će na taj način biti smanjen broj prihvatnih kampova za migrante, kojih sada ima pet, a trenutno je najveći problem status kampa u Velikoj Kladuši, u kojem boravi oko 700 korisnika. Iako su vlasti u USK najavljivale da će ovaj centar biti rasformiran do kraja maja ove godine, to se nije dogodilo s obzirom na to da za migrante koji se nalaze tamo nije osiguran drugi smještaj.

U međuvremenu, o ovoj temi raspravljalo je i Općinsko vijeće u Velikoj Kladuši, ali nije ponudilo novu lokaciju za izmještanje prihvatnog centra. Kljajić je istakao kako je namjera da se svi kampovi izmjeste izvan urbanih područja kako bi se na taj način smanjilo prisustvo migranata u gradovima.

Prema njegovim riječima, namjera je da se svi oni iz Bihaća izmjeste u centar Lipa, gdje su trenutno u toku radovi na izgradnji čvrstih objekata za smještaj, a jedan dio kampa biće uređen za boravak migrantskih porodica s djecom. Pomenuti radovi bi trebalo da budu okončani do kraja ljeta, a ukupan kapacitet ovog kampa iznosiće 1.500 osoba.

Prema trenutnim podacima policije, u prihvatnim centrima u Unsko-sanskom kantonu boravi oko 1.600 migranata, što je manji broj nego u isto vrijeme protekle godine. Ovakva situacija je rezultat obostranog pojačavanja kontrole granice sa Hrvatskom i poskupljenja te rute, kao i mnogo ozbiljnijeg angažmana nadležnih državnih institucija kada je u pitanju kontrola kretanja i boravka migranata u Bosni i Hercegovini.