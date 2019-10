Senat smijenio Luku Kecmana

BANJALUKA - Senat Univerziteta u Banjaluci, na 42. vandrednoj sjednici, održanoj danas smijenio je profesora Luku Kecmana s funkcije prorektora za materijalne i kadrovske resurse Univerziteta u Banjaluci.

“Za smjenu Kecmana glasala su 23 člana, protiv su bila dva člana, a jedan član Senata je bio uzdržan”, saopšteno je iz Univerziteta u Banjaluci.

Luka Kecman, sada već biviši prorektor za ljudske i materijalne resurse na Banjalučkom univerzitetu, rekao je da je ova odluka žalosna.

"Nekim jako moćnim ljudima stalo je da na Univerzitetu ne postoji čovjek koji misli svojom glavom, nego koji će izvršavati slijepa naređenja", rekao je Kecman.

On je rekao da je i tajno prisluškivan, te da je to neko zloupotrijebio od kolega ili prijatelja.

"Dakle evidentno je da je strašno to da se izvlači iz konteksta kada ja pričam o studentima s posebnim potrebama, koji su zahvaljujući meni primljenji na Akademiju. Zahvaljujući tadašnjem rektoru Stanku Staniću, omogućeno im je tad da se sve plati što je potrebno da oni rade i to zaista jeste skupo. I dan-danas stojim iza toga da su to studenti koji su imali poteškoća da prate nastavu, ali se Akademija tada na čelu sa mnom strašno potrudila da im se omogući to", rekao je Kecman.

On je istakao da je sve zlonamjerno, da je sve namješteno, ali da je takva situacija i šta tu da se radi.

Dodao je da će imati priliku da se u dužoj formi obrati javnosti putem medija, te da će tada eksplicitno ukazati i na pojedina imena.

Rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin rekao je da je razrješenje Kecmana, koji je i profesor na Akademiji umjetnosti, bila jedina tačka dnevnog reda vanredne sjednice Senata.

"Članovi Senata su i danas pokazali odgovornost i akademski nivo u odlučivanju i dali mi puno povjerenje kao predlagaču takve odluke. Članovi Senata su ogromnom većinom glasova odlučili da razriješe prorektora Kecmana", rekao je Gajanin novinarima u Banjaluci.

Prema njegovim riječima, rukovodio se time da nastavnici i saradnici koji imaju bilo kakvu mrlju u karijeri ne mogu biti u rukovodstvu Univerziteta.

"To je razlog zbog kojeg sam sazvao današnju vanrednu sjednicu Senata i zahvaljaujem akademskoj zajednici i članovima Senata na ogromnoj podršci. Senat je pokazao da je najviše akademsko tijelo", rekao je Gajanin.

On je istakao da je Kecman prije ovog slučaja radio za dobrobit Univerziteta i maksimalno se zalagao za podizanje njegovog ugleda.

"Međutim, u posljednjih nekoliko mjeseci njegove aktivnosti su narušavale ugled Univerziteta, a pogotovo posljednje činjenice koje su objavili mediji i koje su stigle na adresu Univerziteta ne dozvoljavaju više angažman takvih nastavnika, odnosno saradnika koji imaju takvu hipoteku i profesionalnoj, odnosno akademskoj karijeri", naglasio je Gajanin.

On je podsjetio da su mediji izvještavali o brojnim problemima u Kecmanovoj akademskoj karijeri, odnosno lošem postupanju prema studentima i nepromišljenim izjavama, te da su protiv njega vođeni brojni disciplinski postupci i podnesena prijava za uzimanje mita.

"Do sljedeće sjednice Senata u oktobru izvršiću konsultacije sa članovima svog tima i na sljedećoj sjednici Senata imanovati prorektora koji će obavljati časno tu funkciju i koji ispunjava sve moralne kriterijume za tu poziciju", naglasio je Gajanin.