Šeranić: Broj zaraženih ne ugrožava zdravstveni sistem

BANJALUKA - U Republici Srpskoj sedmično se registruje identičan broj zaraženih visusom korona, a u ovoj od 140 do 160 i zdravstvene ustanove će nesmetano funkcionisati ukoliko se takav nivo zadrži, izjavio je danas ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić.

On je novinarima u Banjaluci rekao da brojke ne moraju nužno da znače da je takva situacija i u zajednici, te da je u Srpskoj vjerovatno više zaraženih, ali da se oni zbog simptomatologije ili svog stanja ne javljaju u zdravstvene ustanove.

"To je nešto što smo i priželjkivali, a to je da vas simptomi ne dovedu do toga da je neophodno da idete u bolnicu. Dok god se oboljenje može kontrolisati, odnosno ukoliko šmrcamo, kišemo i imamo temperaturu dan-dva i prebolujemo to kući, kao što je to bilo sa prehladama i upalama, virus korona ne predstavlja opasnost", rekao je Šeranić.

On je naglasio da se još od novembra 2020. godine prate pokazatelji o broju lica u bolnicama, njihova strukturu, te dodao da se broj oboljelih u ovoj sedmici drži na prosjeku od 140 do 160.

"Biće dobro ukoliko se brojka zadrži na tom nivou, što će omogućiti da bolnice funkcionišu po svom redovnom principu i sistemu", naglasio je on.

Šeranić kaže da se Srpska priprema za narednu sezonu od oktobra do marta kada je riječ o akutnim respiratornim infekcijama.

"Institut za javno zdravstvo pravi procjenu za zimu i na bazi toga će i Vlada Republike Srpske i Štab za vanredne situacije reagovati i dati mjere i preporuke", naveo je on.

Šeranić smatra da kao pojedinci možemo najadekvatnije da odgovorimo i učestvujemo u svemu svojim ličnim izborima i stavovima.

"Tu prije svega mislim na vakcinaciju, nošenje maski, zaštitu bližnjih i sebe samih", kaže Šeranić.