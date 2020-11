Šeranić: Epidemiološka situacija u Srpskoj i dalje veoma ozbiljna

BANjALUKA - Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da je epidemiološka situacija u Srpskoj i dalje veoma ozbiljna.

"Broj lica pozitivnih na virus korona na dnevnom nivou kreće se od 350 do 400 i to je bolje u odnosu na trend koji smo imali 14 dana unazad kada je bilo od 600 do 800 zaraženih", rekao je Šeranić u Jutarnjem programu RTRS-a.

On je naglasio da zabrinjava podatak o broju hospitalizovanih lica.

"Pratimo situaciju sa brojem lica koja se javljaju u bolnice i taj broj je i dalje oko 1.200. S tog aspekta, zabrinuti smo i gledamo kako i na koji način na pružimo zdravstvenu zaštitu svima kojima je potrebna", naveo je Šeranić.

Kada je riječ o sastanku o epidemiološkoj situaciji, koji će danas biti održan u Doboju, Šeranić je rekao da će biti razgovarano o temama koje se odnose na kordinisane aktivnosti na zajedničkom nivou.

"Prije svega, tema će biti nabavka vakcine protiv "kovida - 19". Takođe, razgovaraćemo o zajedničkom sistemu nabavke sa Evropskom komisijom po pitanju lijekova i drugih potrošnih materijala, gdje smo se priključili još u avgustu. Treća tema tiče se saradnje sa međunarodnim organizacijama", naveo je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Šeranić je rekao da će ljekari Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i predstavnici Ministarstva danas posjetiti Bolnicu u Trebinju gdje će razgovarati sa direktorom ove bolnice i bolnica u Nevesinju i Foči, o problemima, organizaciji bolničkog sistema i preraspodjeli kapaciteta.

"Važno je da kolege iz UKC prisustvuju jer je UKC prošao kroz veliku transformaciju. Bitno je da posložimo određene stvari", istakao je on.

Kada je riječ o vakcinaciji protiv sezonskog gripa, Šeranić je rekao da je povećano interesovanje građana za vakcinu, ne samo kod nas već u čitavom svijetu. Naveo je da su nabavljene dovoljene količine vakcine, ali da će biti razmatrana nabavka dodatnih doza ukoliko se ukaže potreba za tim.