Šeranić: Epidemiološka slika nepovoljna, broj zaraženih zabrinjavajući

BANJALUKA - Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je danas da je epidemiološka slika nepovoljna i da smo u posljednjih sedam dana imali priliku da vidimo blagi rast, a sada i izraziti rast lica koja su zaražena.

Ono što shodno ovom broju znamo, znamo odakle su ova lica. To su kontakti pozitivnih lica njih ima nekolicina, lica koja su se sa simptomima javila u zdravstvene ustanove, poručio je Šeranić i dodao da je epidemiološki to dobra informacija, ali je broj zaraženih zabrinjavajući, i to u velikom broju opština u Republici Srpskoj

Kroz analizu sa Institutom smo vidjelo se da se uglavnom radi o prenosu u krugu porodice ili na radnom mjestu

"Prije svega, one mjere koje sad neki drugi uvode, mi nismo te mjere ni mijenjali svakako, a to podrazumijeva obavezno nošenje maski prije svega u zatvorenom javnom prostoru, s druge strane vi znate da je radno vrijeme ograničeno na 23 časa, i da je to mjera koja bi svakako trebala da se sprovodi, ali imamo informacije sa terena da se ta mjera u potpunosti ne sprovodi u Republici Srpskoj. Svakako da taj vid okupljanja predstavlja jedan od rizičnih načina, da tako kažem, što se tiče prenosa samog virusa", rekao je Šeranić za ATV.

Postoji i niz mjera koje su i dalje na snazi, od dezinfekcije ruku do samog ponašanja ljudi u određenim objektima, a zabrane posjeta staračkim domovima i zdravstvenim ustanovama i dalje važe, podsjetio je Šeranić.

Lokalne zajednice će imati mogućnost da kroz lokalne krizne štabove donose i restriktivnije mjere od onih na nivou Republike.