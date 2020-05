Šeranić: Institut preporučio nošenje maski i na javnim površinama

BANJALUKA - Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da je procjena Instituta za javno zdravstvo Srpske bila da se preporuči nošenje maski i na otvorenom prostoru.

"Ova preporuka došla je, budući da imamo 70 odsto lica koja ne znaju da nose virus korona i da potencijalno predstavljaju zarazu", rekao je Šeranić danas u Narodnoj skupštini Republike Srpske tokom skupštinske rasprave o prijedlogu odluke o ukidanju vanrednog stanja u Republici Srpskoj.

Šeranić je naveo da se u Republici Srpskoj prolazilo kroz četiri faze epidemije virusa korona, a to su faza bez slučajeva, faza sporadičnog slučaja, faza žarišta ili klastera i faza širenja virusa u zajednici.

"Prateći podatke uvidjeli smo u jednom trenutku da imamo takav slučaj ljudi koji su zaraženi, a ne mogu da navedu svoj kontakt, odnosno da ne znaju gdje su se zarazili", rekao je Šeranić.

On je rekao da je, s druge strane, postojao podatak Svjetske zdravstvene organizacije na osnovu prijava zemalja koje su imale virus korona da je u velikom procentu, negdje i do 70 odsto riječ o asimptomatskim nosiocima virusa, odnosno ljudima koji ne znaju da li su zaraženi, s obzirom na to da nemaju simptome.

"To sa aspekta epidemiologije uvijek predstavlja najveći zdravstveni rizik. S druge strane, Svjetska zdravstvena organizacija piše u svojim preporukama da ono što oni preporučuju primijenite u skladu sa tradicijama i kulturom vašeg podneblja. Naši običaji da kada se sretnemo prislanjamo obraz, obavezno rukujemo i grlimo i takav način ponašanja narušava fizičku distancu", pojasnio je Šeranić.

On je rekao da je nekorektno od poslanika PDP-a Draška Stanivukovića da u svom obraćanju u Narodnoj skupštini prikazuje fotografiju prve donacije Srbije u Republiku Srpsku u borbi protiv virusa korona.

"Kamere su javno prikazale sve ono što je došlo u toj pošiljci i to nije bila jedna paleta, kako tvrdi Stanivuković, već je bilo mnogo paleta", istakao je Šeranić.

U Narodnoj skupštini Republike Srpske u toku je redovna pauza do 17.00 časova.