Šeranić: Otvaranje nove bolnice u Doboju u prvoj polovini godine

BANJALUKA- Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izjavio je da bi nova bolnica u Doboju trebalo da bude otvorena u prvoj polovini godine, te da ove godine očekuje završetak rekonstrukcija bolnica u Zvorniku i Foči, kao i idejnog projekta rekonstukcije bolnice u Prijedoru.

Šeranić je u intervjuu Srni rekao da je objekat nove bolnice u Doboju 95 odsto završen, te da su ostali radovi na završetku uređivanja jedinice intenzivne njege za nehirurško liječenje i na sistemu mreže razvoda karbondioksida.

"Projekat se privodi kraju. U fazi je da se polako prikuplja završna dokumentacija. Potrebno je da se pripremi sva tehnička dokumentacija za izdravanje upotrebne dozvole koja je na gradu Doboju. Rok za završetak radova je 30. mart. Očekujem da bi u prvoj polovini godine trebalo da bude upriličeno otvaranje, a onda bismo postepeno krenuli sa prebacivanjem pacijenata u novu bolnicu", naveo je Šeranić.

On je dodao da se tokom godine očekuje i završetak rekonstrukcija bolnica u Zvorniku i Foči, te podsjetio da su ti radovi duže trajali zbog pandemije virusa korona.

"Vrlo su aktivni i projekti Instituta `Dr Miroslav Zotović` kada je riječ o Banji Šeher koja bi trebala da bude završena u prvoj polovini ove godine. Napreduju i radovi na novoj ortopediji u Slatini koja je isto vrlo važan objekat s obzirom na unapređenje ortopedske djelatnosti u `Zotoviću`", istakao je Šeranić.

On je rekao da su u toku i aktivnosti na pripremi idejnog projekta rekonstrukcije bolnice u Prijedoru.

"Kada idejni projekat bude upotpunjen i gotov on će ići kao prijedlog Vlade na usvajanje i kada ga Vlada usvoji slijede naredni koraci. Očekujem da ćemo završiti idejni projekat u toku ove godine i da će se Vlada izjašnjavati o tom projektu", naveo je Šeranić.

On je rekao da napreduje i izgradnja objekta onkologije u okviru Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banjaluci, dodajući da je potrebno izvršiti i premještanje Psihijatrije sa stare lokacije u Banjaluci u UKC Srpske.

"Tehničku dokumentaciju smo završili, potrebno je zatvoriti finansijsku kontrukciju u smislu konačnog potpisivanja ugovora sa bankom Savjeta Evrope po pitanju zaduženja za taj projekat", rekao je Šeranić i dodao da je u okviru UKC-a neophodno izgraditi i medicinski kampus čime bi bila kompletirana infrastruktura UKC-a na Paprikovcu.

Tokom prve polovine godine izmirenje dugovanja domova zdravlja

Šeranić je izrazio nadu da će u ovoj godini biti izmirena dugovanja domova zdravlja kada je riječ o porezima i doprinosima, ističući da su za to obezbijeđena sredstva, te stvoreni zakonski preduslovi.

"Očekujem da će ta aktivnost biti realizovana u prvoj polovini godine", rekao je Šeranić.

On je dodao da će tako biti omogućeno da domovi zdravlja organizacijski budu prebačeni na trezore jedinica lokalne samouprave.

"Time bi se ovaj model koji već imamo prikazan kroz 18 domova zdravlja upotpunio i na neki način zaokružio", rekao je Šeranić.

On je istakao da cilj Ministarstva ostaje standardizacija zdravstvene njege u cijeloj Republici Srpskoj u okviru infrastrukturnih projekata, opreme i edukacije kadra.

"Očekujem da ćemo ove godine imati zakon o djelatnostima u zdravstvu koji ćemo predložiti Narodnoj skupštini na usvajanje. Time ćemo definisati opseg rada zdravstvenih radnika u okviru zdravstvenih ustanova što će upotpuniti mogućnost jasnijeg opredjeljenja i opisa poslova sistematizacijama", rekao je Šeranić.

Apel roditeljima da vakcinišu ili dovakcinišu djecu

Šeranić je naglasio da imunizacija predstavlja veliku dobrobit za čovječanstvo, te apelovao da građani vakcinišu ili dovakcinišu svoju djecu.

"To je vrlo važno jer nas kolektivni imunitet kod vakcinacije štiti. Suština je da vakcinom štitimo jedni druge, osim što štitimo sebe. Poražavajuće je da su četiri bebe (u Srbiji) preminule zbog toga što su oboljele od pertusisa. Ta djeca se nisu sama mogla zaraziti pertusisom - morao ih je neko zaraziti", naglasio je Šeranić.

Prema njegovim riječima, dvije trećine djece koja obole od pertusisa bude hospitalizovano.

Govoreći o morbilama koje su izuzetno zarazno oboljenje, Šeranić je naveo da je trenutno prisutna epidemija u Tuzlanskom kantonu u Federaciji BiH, dodajući da nije neuobičajeno ako se i u Srpskoj pojavi to oboljenje kod djece.

"To zarazno oboljenje može da uzrokuje teške komplikacije i kroz upale pluća i upale moždane ovojnice", rekao je Šeranić.

Ministar zdravlja Srpske istakao je da su sve vakcine dostupne u domovima zdravlja, te ponovio apel građanima da se vakcinišu.

"Ako se ne vakcinišete, nemojte da mislite - neće mene i neće moje", napomenuo je Šeranić.

On je dodao da Ministarstvo nastavlja rad na promotivno-preventivnim aktivnostima, a plan im je i imenovanje naučno-stručnog savjeta po pitanju ishrane.

"To je interdisciplinarno, veliko tijelo, gdje ćemo razgovarati o temi adekvatne ishrane, prije svega djece, ali i odraslih", rekao je Šeranić.

Šeranić je istakao da je za građane Srpske veoma značajno prošlogodišnje uvođenje HPV vakcine kojom se može spriječiti karcinom.

On je podsjetio da je HPV vakcina prvo uvedena kao besplatna za djecu od 11 do 14 godina, a ove godine je to prošireno na djecu od devet do 14 godina.

"U okviru interesovanja javnosti gledaćemo kako da proširimo te kategorije i da omogućimo svima koji žele da besplatno prime tu vakcinu", rekao je Šeranić, podsjetivši da svi zainteresovani, uz adekvatno plaćanje, HPV vakcinu mogu primiti u Institutu za javno zdravstvo Srpske.

Šeranić je naveo da je više od 2.100 djece vakcinisano HPV vakcinom, koja je neophodna i za dječake i za djevojčice.

"To je u stvari briga o porodici. Ako govorimo o demografiji, stopi fertiliteta žena u Republici Srpskoj, mogućnosti rađanja, onda moramo da imamo na umu HPV vakcinaciju kao nešto što definitivno pomaže svemu tome", napomenuo je Šeranić.

On je istakao da je značajno to što su prošle godine pokrenute aktivnosti na osnivanju laboratorije za HLA tipizaciju, budući da je to na tragu uspostavljanja registra davalaca matičnih ćelija koji radimo u saradnji sa Srbijom.

"Nedavno smo potpisali i pismo namjere zajedno sa ministrom zdravlja Srbije Danicom Grujičić na bazi kojeg ćemo imati mogućnost da završimo memorandum i njime definišemo jasan put onih koji žele da doniraju matične ćelije", rekao je Šeranić.

Govoreći o prošlogodišnjim kapitalnim projektima u zdravstvu Srpske, Šeranić je istakao početak izgradnje bolnice u Trebinju.

"To je projekat koji dobro ide i nije samo pitanje rješenja kvaliteta zdravstvene zaštite u Trebinju, nego u cijeloj Hercegovini, ali i regionalno", rekao je Šeranić.

Kada je riječ o socijalnoj zaštiti, resorni ministar je naveo da je Vlada Srpske donijela Strategiju razvoja socijalne zaštite u Srpskoj - sveobuhvatan dokument koji obuhvata socijalnu, dječiju i dio porodične zaštite.

"Na bazi toga uspostavili smo Zavod za socijalnu zaštitu, a sada ulazimo u aspekt njegovog uređivanja kroz izradu akata, sistematizacije, statuta, uz plan donošenja novog zakona u Srpskoj koji bi se odnosio na standardizaciju, uslugu i osiguranje kvaliteta u oblasti socijalne zaštite", rekao je Šeranić.

Relevantna tijela da se pobrinu za zaštitu sistema kao što je IZIS

Govoreći o nedavnim problemima sa funkcionisanjem Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS), Šeranić je naglasio da se za zaštitu takvih sistema moraju pobrinuti relevantna tijela, prije svega Agencija za informaciono-komunikacione tehnologije Srpske.

On je zahvalio pacijentima za strpljenje i zdravstvenim radnicima za sve što su učinili u perodu tokom kojeg nije funkcionisao IZIS.

"IZIS sada funcioniše u svim domovima zdravlja i u bolnicama. Ono što je ostalo su apoteke i laboratorije", rekao je Šeranić.

