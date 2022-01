Šeranić: Pojačati odgovornost pojedinca

BANJALUKA - Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da je zbog porasta broja zaraženih virusom korona potrebno da građani pojačaju poštovanje epidemioloških mjera, odnosno da nose masku u zatvorenom javnom prostoru, drže distancu, izbjegavaju masovna okupljanja i da se vakcinišu.

"Svaki pojedinac, ukoliko ne preduzima ove mjere zaštite, treba biti svjestan rizika u koji dovodi sebe i svoje najbliže", izjavio je Šeranić Srni.

Kada je riječ o pooštravanju mjera, on je istakao da je neophodno prvo iskontrolisati postojeće mjere i to da se one maksimalno poštuju i da li donose ili ne donose rezultate.

"Ukoliko ne donose rezultat, onda se može razmišljati o nekim restriktivnijim mjerama, koje se odnose na smanjivanje broja okupljanja, te njihovo ograničavanje", rekao je Šeranić.

Prema njegovim riječima, ukoliko javnost ne želi da bude zatvorena, da ide u lokdaun ili ne želi da se vakciniše, onda se mora ići na odgovornost pojedinca.

"Takođe, da gledamo mjere koje su sada na snazi, a koje definišu samu odgovornost pojedinca. Ukoliko pojedinci ne žele da poštuju postojeće mjere, onda se mora razmišljati o sljedećim, koje podrazumijevaju restrikcije", rekao je Šeranić.

On smatra da su dobre mjere koje je Vlada propisala s ciljem suzbijanja epidemije virusa korona, ali da se nedovoljno poštuju.

"Porast broja zaraženih virusom korona je očekivan i on se ne dešava samo u Republici Srpskoj, nego i u zemljama regiona i Evrope. Razlozi za to su sposobnost virusa da se lako širi, jer vjerujemo da je riječ o omikron soju koji ima izuzetnu virulenciju, kao i to da je period koji je iza nas obilovao proslavama, te je poštovanje epidemioloških mjera u tom periodu bilo minimalno", rekao je Šeranić.

On je ocijenio da je dobro što porast broja zaraženih ne prati porast broja hospitalizovanih lica koja imaju ozbiljne komplikacije, te napomenuo da građani ipak treba da budu oprezni.

"Primarna zdravstvena zaštita je pod izuzetnim pritiskom, prije svega sa aspekta prvog pregleda pacijenata koji se javljaju u zdravstvene ustanove, kako zbog pojave simptoma, ali i upućivanja da se testiraju", rekao je Šeranić.