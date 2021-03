Šeranić: Protok ljudi jedan od razloga povećanog broja zaraženih

BANJALUKA - Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da je zabilježen povećan broj lica pozitivnih na virus korona u cijelom regionu, pa tako i u Republici Srpskoj, te da je, između ostalog, razlog protok ljudi i migracije.

"Protok ljudi dovodi do situacije da, ukoliko se ne poštuju epidemiološke mjere, dolazi do većeg širenja virusa korona", rekao je Šeranić novinarima u Banjaluci.

On je napomenuo da se ne može isključiti i postojanje drugih sojeva virusa korona u Srpskoj, BiH i regionu, što može biti uzrok povećanog broja pozitivnih lica.

Šeranić je naveo da se sljedeće sedmice završava edukacija radnika u Institutu za javno zdravstvo Srpske, koje predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije obučavaju za rad na aparatu koji otkriva nove sojeve virusa, čime će se moći verifikovati sojevi koji su u ovom ciklusu zaražavanja prisutni u Republici Srpskoj.

"Poznato je da su novi sojevi virusa mnogo više zarazniji, te ne možemo isključiti to kao razlog za povećanje broja pozitivnih lica", rekao je Šeranić.

On je istakao da će se procjenjivati i analizirati epidemiološke mjere koje su trenutno na snazi, te napomenuo da se one ne mogu odjednom ukinuti bez obzira što se pojavila vakcina.

"To je postepen prenos kontrole epidemije, sve do trenutka dok ne budemo bili sigurni da broj pacijenata koji dolaze u bolnice neće rasti do te mjere da onemoguće redovan rad zdravstvenih ustanova", rekao je Šeranić.

Govoreći o vakcinama "Sputnik V", koje su juče stigle u Republiku Srpsku, Šeranić je naveo da je njihova namjena da se sa njima zatvori vakcinacija prve kategorije stanovništva, a to su zdravstveni radnici.

"Čim dobijemo sertifikat o kontroli kvaliteta od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, vakcine će biti upućene prema zdravstvenim ustanovama u Srpskoj", kaže Šeranić.

On je dodao da će nakon toga biti nastavljene aktivnosti u resoru socijalne zaštite, što podrazumijeva vakcinisanje lica koja rade u staračkim domovima, ali i korisnika tih domova.