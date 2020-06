Šeranić: Respiratori nabavljeni u skladu s odlukama Štaba

BANJALUKA - Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izjavio je da je svaki od respiratora koji je nabavljao Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ili Institut za javno zdravstvo Republike Srpske u skladu sa odlukama Republičkog štaba za vanredne situacije, te da nema potrebe za bilo kakvim manipulacijama.

"To znači da su sva ta medicinska sredstva prethodno prošla pregled u smislu svoje specifikacije zdravstvenih profesionalaca iz Republike Srpske, a samim tim i nabavljana", rekao je Šeranić Srni povodom tvrdnje PDP-a da je Srpska za nabavku 50 respiratora platila "rekordnu cijenu" u regionu.

Kada je riječ o cijeni respiratora, Šeranić je istakao da Republika Srpska niti bilo ko drugi nije mogao da diktira cijene respiratora na svjetskom tržištu.

"Kada se desi situacija da u danu imate po dvije do tri hiljade umrlih u svijetu od korona virusa, a u pojedinim zemljama po 700 do 800 preminulih, kao što je bio slučaj sa Italijom i Španijom, onda su vrtoglavo rasle cijene opreme jer su se bukvalno mijenjale iz dana u dan", pojasnio je Šeranić.

On je rekao da je javnost o tome bila obaviještena kroz određena dokumenta posredstvom medija.

"Na to nije mogao uticati niko. Mi smo se u Republici Srpskoj trudili da nabavimo opremu i to smo i uradili uz ogroman teret koji je postojao iznad zdravstvenog sistema, prije svega u smislu nabavke same opreme i zaštite zdravlja pacijenata", istakao je Šeranić.

Ministar je naveo da sve ostalo što se govori o nabavci opreme može smatrati određenom manipulacijom, jer su se cijene mijenjale iz dana u dan, a Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske nabavljao je ono što je bilo moguće u tom trenutku da se nabavi.

On je rekao da je nabavka lične zaštitne opreme i medicinskih sredstava bila jedna od strateših odluka po pitanju samog zdravstvenog sistema i onoga što je rađeno kao odgovor na epidemiju virusa korona u Republici Srpskoj.

Prema njegovim riječima, u skladu sa tim bila je odluka da se nabavi sve što je dostupno u tom trenutku, a što je potrebno i u skladu sa preporukama same struke, a shodno tome nabavljala se i medicinska oprema koja je podrazumijevala nabavku i respiratora.

"Mnogo izazova je bilo oko samih nabavki. Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je u vezi sa tim dao svoje saopštenje, javnost je o svemu upoznata i ne vidim da je tu išta sporno. Fond je 6. maja već objavio svoje ugovore i potpisnike tih ugovora i obavijestio transparentno javnost o svemu po pitanju svojih nabavki", rekao je Šeranić.

On je zaključio da nema potrebe da se u vezi sa nabavkom opreme prave određene insinuacije i manipulacije jer je bitno da je zaštićen i očuvan zdravstveni sistem Republike Srpske i da se uspjelo obezbijediti zdravlje građana, a prevashodno onih koji su bili oboljeli od virusa korona.

Iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ranije je saopšteno da su netačne i manipulatorske tvrdnje PDP-a o nabavci respiratora i da su one instruisane "malim političkim ambicijama s ciljem uznemiravanja javnosti".