Šeranić: Slijedi treća faza vakcinacije - medijski radnici, policija, profesori

BANJALUKA - Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić poručio je da se završava druga faza vakcinisanja protiv virusa korona i da je na redu treća koja obuhvata radnike koji obavljaju javne funkcije - policiju, medijske i akademske radnike, nastavnike, profesore.

"Republika Srpska ukupno raspolaže sa 110.000 doza, od kojih je 90.000 doza vakcina koje smo platili i koje su nam došle kroz ugovor koji Institut za javno zdravstvo ima sa dobavljačem 'Krajina grupom'. Govorimo o 'sputnjik ve' vakcini, odnosno nekih 75.000 doza", rekao je Šeranić.

On je dodao da je 15.000 doza stiglo kroz "Kovaks" već u martu, 7.000 vakcina kompanije "Fajzer" i nešto više od 8.000 doza vakcine "Astra Zeneka".

Prema njegovim riječima, to je količina vakcina koju je Srpska platila, koja se nalazi u Republici Srpskoj i koja je upotrijebljena, kao i 20.000 vakcina koje su stigle iz donacije Vlade Srbije.

"Što se tiče procesa imunizacije, zadovoljan sam, a što se tiče isporuke vakcine koju smo platili nisam. Domovi zdravlja dobro obavljaju proces imunizacije shodno količini vakcina koje imamo", rekao je Šeranić sinoć za ATV.

Što se tiče nabavke kineske vakcine, on kaže da se očekuje 80.000 doza u narednoj sedmici, zatim 16.000 vakcina iz projekta "EU for Help" koje su plaćene i pored toga "Kovaks" mehanizam 32.000 doza koje bi trebale stići u Republiku Srpsku.

"Mi smo krajem decembra uplatili iznos za Republiku Srpsku, oko sedam miliona maraka za 400.000 doza. Ali, zbog problema isporuke u cijelom svijetu i kroz 'Kovaks' mehanizam nismo uspjeli dobiti vakcine koje su bile predodređene za nas", rekao je Šeranić.

On je napomenuo da je proces nabavke vakcine izuzetno težak i dugotrajan jer se mnogo vremena potroši na dogovore, budući da se moraju ispuniti određeni uslovi u skladu sa zakonom u samoj zemlji.

"Vakcinacija je dobrovoljna, nismo razmišljali o obaveznom uvođenju vakcinacije, ali generalno, po meni, to je svakako najveće dostignuće čovječanstva. Svakom vakcinom koju primite bićete zaštićeni i svaka vakcina koja dođe je kvalitetna i efikasna, a dozvolite ljekarima da odluče u razgovoru sa vama koja je najbolja za vas", poručio je Šeranić.