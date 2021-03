Šeranić: Srpska počinje masovnu vakcinaciju

Dolaskom kontigenta od 20.000 ruskih vakcija Sputnjik konačno možemo da počnemo sa masovnom vakcinacijom, izjavio je ministar zdravlja i sovijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić.

Ministar Šeranić je, gostujući na RTRS – u , izjavio da ranije su postojale naznake da bi mogli dobiti i veći broj vakcina od ovoga koji će danas stići u Banjaluku, ali da si se pojavili problemi kod proizvođača zbog nedostatka na tržištu bočica za pakovanje vakcina.

“Međutim, mi u narednom periodu očekujemo kontinuitet u isporuci vakcina što nam omogućava da izvršavamo plan vakcinacije od kojeg ne odstupamo”, rekao je Šeranić.

On je napomenuo da je do danas vakcinisano oko 3.600 medicinskih radnika iz Srpske, koji su to obavili u medicinskim ustanovama u Srpskoj i Srbiji.

“Ova količina vakcina koja danas dolazi biće namijenjena završetku vakcinisanju prve kategorije ljudi, a to su medicinsko osoblje u kovid odjeljenjima i zaposleni u ustanovama koje se bave zbrinjavanjem starih lica. Nakon toga krećemo sa vakcinacijom druge kategorije, a to su lica preko 65 godina i lica sa hroničnim oboljenjima”, dodao je Šeranić.

Ministar je naglasio da su ona lica koja su ranije redovno primala vakcine protiv gripa i roditelji djece sa poteškoćama u razvoju indikativna kategorija koji spadaju u narednu kategoriju stanovništva koja bi trebalo da se vakcinišu.

Šeranić je izrazio zadovoljstvo činjenicom da u Srpskoj postoji velika zainteresovanost za vakcinaciju i naglasio da se nada da će svi koji to žele, biti vakcinisani u narednom periodu.

(RTRS)