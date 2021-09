Šeranić: Teži oblici bolesti najčešći kod nevakcinisanih, vakcina ima dovoljno

BANJALUKA - Obje doze vakcine protiv virusa korona u Republici Srpskoj primilo je oko 29 do 30 odsto ljudi, izjavio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić i apelovao da se građani vakcinišu, jer vakcina ima dovoljeno, a teži oblici bolesti najčešće se javljaju kod nevakcinisanih.

"Juče smo imali prijeme u bolnice, gdje je od 80 osoba četvoro vakcinisanih, od kojih troje samo jednom dozom", rekao je Šeranić za RTS.

On je naveo da je u Republici Srpskoj vakcinisano oko 35 do 36 odsto ljudi prvom dozom vakcine, a oko 29 do 30 odsto je kompletno vakcinisano, ne uzimajući podatke iz Srbije.

Ministar je ukazao da je EU stavila BiH na crveni listu, a da je jedan od pokazatelja stopa vakcinacije.

Vakcina, kaže, ima dovoljno, u ovom trenutku na samom lageru ima više od 700.000 doza vakcina.

"Imamo slično kao i u Srbiji vakcine većine svjetskih proizvođača. Građani imaju priliku da biraju, da se informišu. Nažalost, slično se i kod nas dešava kao i u regionu, da su građanima u odnosu na njihovo zdravlje važnije informacije koje ne utiču na njihovo zdravlje", naveo je Šeranić.

On je naveo i da su u prethodna dva talasa uradili analize u vezi sa osobama koje su preminule i da se tu uglavnom radi o licima koja su imala i druga oboljenja.