Šeranić: U potpunosti vakcinisano više od 101.000 građana u Srpskoj

BANJALUKA - Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da je domovima zdravlja dostavljeno više od 190.000 prve doze vakcine protiv virusa korona, a da je više od 101.000 građana u Srpskoj u potpunosti vakcinisano.

"Apelujemo na građane da sertifikate, koje imaju iz Srbije o vakcinaciji, prijave svojim timovima porodične medicine kako bismo imali potpunu evidenciju", rekao je Šeranić novinarima u Banjaluci, gdje je zajedno sa premijerom Srpske Radovanom Viškovićem dočekao kontingent od 290.000 vakcina protiv virusa korona za Srpsku.

On je naveo da će vakcine, odmah po dobijanju dozvole Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, biti upućene na teren, dodajući da bi to moglo da se desi do kraja sedmice.

Šeranić smatra da se "nekada moraju postavljati ambiciozni planovi da bi ambiciozno i stigli djelovati".

"Na nama je da pozivamo građane da se vakcinišu, a što se tiče drugih preduslova, oni su obezbijeđeni, putem vakcinalnih punktova, organizacije i same vakcine", rekao je Šeranić.

On je rekao da je danas posjetio Doboj, te da je zadovoljan onim što je vidio, dodavši da je od Doma zdravlja i lokalne zajednice zatražio da budu proaktivniji kada je riječ o pozivanju građana na vakcinaciju i davanju informacija o ovom procesu.

"Uloga Vlade je da putem obezbjeđivanja sredstava omogućimo da vakcine dođu u Srpsku", rekao je Šeranić.

Kada je riječ o domovima zdravlja, Šeranić je rekao da su oni obavezni da organizuju dane otvorenih vrata za građane o svim vakcinama koje su im na raspolaganju.

"U ovom trenutku Srpska raspolaže sa pet vrsta vakcina - sinopharm, sputnjikv, pfizer, astrazeneca, i sinovac, koji je došao iz donacije i velika je stvar što smo građanima omogućili da mogu biraju vakcinu", naglasio je Šeranić.