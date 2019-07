Šeranić: U pripremi nove mjere za stimulisanje rađanja djece

BANJALUKA - Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izjavio je Srni da su u planu izmjene i dopune Zakona o dječjoj zaštiti kojima Vlada Srpske želi da unaprijedi sistem dječije zaštite, a prvenstveno njegov pronatalitetni karakter stimulisanjem rađanja djece i jačanjem podrške poslodavcima putem oslobađanja troškova za isplatu naknada plata porodiljama.

Šeranić objašnjava da su izmjene zakona koje će stupiti na snagu od 2020. godine u skladu sa Programom ekonomskih reformi Republike Srpske za period od 2018. do 2020. godine i memorandumom zaključenim između Vlade i Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

“Vlada je opredijeljena da u trogodišnjem periodu u cjelosti preuzme trošak naknada za vrijeme porodiljskog bolovanja zaposlenih lica. Za 2018. godinu utvrđena je obaveza umanjenja osnovice doprinosa za 20 odsto, za 2019. godinu 50 odsto, a od 2020. godine 100 odsto iznosa bruto plate za porodilje snosiće Javni fond za dječiju zaštitu”, kaže Šeranić.

Govoreći o pravima koja proističu iz Zakona o dječjoj zaštiti, Šeranić je podsjetio da Srpska već izdvaja značajna sredstva i da će samo u ovoj godini Javni fond za dječiju zaštitu za prava iz oblasti dječje zaštite izdvojiti oko 96 miliona KM.

“Riječ je o pomoći za nabavku opreme za novorođenče, materinskom dodatku, dodatku na djecu, refundaciji isplaćene naknade plate za vrijeme korišćenja porodiljskog odsustva, rada sa polovinom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta do tri godine života, rada sa polovinom punog radnog vremena radi pojačane njege i staranja o djetetu sa smetnjama u razvoju, te zadovoljavanju razvojnih potreba djece i pronatalitetnoj naknadi za trećerođeno i četvrtorođeno dijete”, istakao je Šeranić.

On je dodao da je među pravima iz oblasti dječije zaštite i novo pravo naknade za nezaposlene majke u mjesečnom iznosu od 405 KM u trajanju od godinu, a za blizance, treće i svako naredno dijete u trajanju od 18 mjeseci.

Prema podacima Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, u budžetu Javnog fonda za dječiju zaštitu Republike Srpske za 2019. godinu za pomoć u nabavci opremu za novorođenče planirano je 2,62 miliona KM, materinski dodatak 30,86 miliona, dodatak na djecu 19,99 miliona, te pronatalitetnu naknada za trećerođeno i četvrtorođeno dijete 900.000 KM.

Za refundaciju naknade plate za porodiljsko odsustvo obezbijeđeno je 39,50 miliona KM, naknade plate za vrijeme rada sa polovinom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta do tri godine života 65.000 KM, naknade plate za vrijeme rada sa polovinom punog radnog vremena radi pojačane njege i staranja o djetetu sa smetnjama u razvoju 1,25 miliona, te za zadovoljavanje razvojnih potreba djece 1,21 milion KM.

Šeranić je rekao da će Republika Srpska, po prvi put, uskoro dobiti i zakon o liječenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutom oplodnjom.

“Fond zdravstvenog osiguranja pacijentima koji se bore sa sterilitom pruža mogućnost da dođu do potomstva i finansira tri pokušaja vantjelesne oplodnje. Do sada je zahvaljujući ovim postupcima Srpska bogatija za 1.115 novih stanovnika. Do sada je ta oblast regulisana pravilnikom, a sada smo se odlučili da to pitanje regulišemo zakonski, što podrazumijeva detaljno definisanje protokola liječenja, postupka, čuvanja embriona, a stvorićemo zakonske pretpostavke i za čuvanje biološkog materijala”, objašnjava Šeranić.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite je izradilo i Strategiju za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja u Srpskoj za period od 2019. do 2029. godine koju prati Akcioni plan kojim su definisani ciljevi.

Tim ciljevima je definisano da je planiranje porodice dostupno svima i da sve žene reproduktivne dobi koje žele potomstvo imaju zdravu trudnoću, normalan porođaj i očuvano zdravlje nakon porođaja.

Ciljevi su i smanjeno opterećenje bolestima reproduktivnih organa kao što su maligne bolesti, polno prenosive bolesti, razvojne anomalije reproduktivnih organa, te da su svi građani ravnopravni, informisani i zaštićeni od nasilja i da uživaju seksualno i reproduktivno zdravlje i pravo u svim okolnostima.