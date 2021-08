Šeranić: Vakcinacijom epidemiju stavljamo pod kontrolu

BANJALUKA - Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da svaka epidemija ima svoje faze poboljšanja i pogoršanja, te istakao da je da se epidemija pod kontrolu stavlja jedino vakcinisanje.

"Svaka epidemija pa tako i ova ima svoje faze kroz koje prolazi. To su faze pogoršanja i poboljšanja sve do onog trenutka dok ne stavite virus u potpunu kontrolu. Najbolji alat za to je vakcinacija. Zbog toga apelujemo na stanovništvo da se vakcinišu i da stavimo epidemiju pod kontrolom. Pogoršanje je krenulo u cijelom svijetu, pa se tako to oslikava i na Republici Srpskoj. Prema informacijama iz Instituta za javno zdravstvo, najviše se govori o ljudima koji se vraćaju sa ljetovanja i odmora. Iz tih grupa je najviše zaraženih", izjavio je Alen Šeranić te dodao:

"Imamo 190 lica smještenih u bolnicama u Republici Srpskoj. Od toga je 14 na respiratoru, najviše osoba je smješteno na UKC-u Srpske, njih 110. Trenutno je UKC preuzeo zbrinjavanje pacijenata iz okolnih gradova i opština. Domovi zdravlja su dobili jasno upustvo Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite da pripreme kapacitete, kao i opremom. S tog aspekta, spremni dočekujemo novi talas", poručio je Šeranić.

On je rekao da proces vakcinacije ide pozitivnim tokom, ali da i dalje ima onih koji odugovlače sa drugom dozom.

"Preko 271.000 prvih doza je upotrebljeno na terenu, a nešto više od 187.000 druge doze kompletno vakcinisanih je takođe iskorišteno. I dalje ne možemo da saznamo zbog čega građani odlažu vakcinaciju", dodaje ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

(ATV)