Šeranić: Za prvomajske praznike najvjerovatnije prošireni policijski čas

BANJALUKA - Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izjavio je večeras da će tokom predstojećih prvomajskih praznika u Srpskoj najvjerovatnije biti proširen policijski čas, u okviru mjera sprečavanja širenja virusa korona.

Šeranić je istakao da će o ovim mjerama sutra odlučivati Republički štab za vanredne situacije, shodno rezultatima u suzbijanju virusa korona.

On je rekao da bi policijski čas mogao biti proširen zbog primjetnog većeg okupljanja, pa i zbog toga što u zajednici u posljednje vrijeme popušta disciplina u poštivanju mjera, prije svega, kod pojedinaca u korištenju zaštitnih sredstava.

"Vjerovatno će se ići na to da se proširi policijski čas. Vidjećemo u kom segmentu i na koji način", rekao je Šeranić za RTRS.

On je ocijenio da je neophodno uskladiti postepeno ublažavanje mjera u vezi sa virusom u Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) da bi se izbjegle štetne posljedice.

Šeranić je istakao da se u tom smislu mora kontrolisati kretanje ljudi, jer je na početku epidemije bilo prenosa virusa u Srpsku iz, na primjer, Mostara i Tuzle.

"Mjere moraju biti sinhronizovane, jer ukoliko idete prema njihovom ublažavanju, morate ići korak po korak da biste znali koja mjera u kom trenutku neće biti pogodna, a sve uz epidemiološko praćenje da li broj pozitivnih lica na virus raste, ostaje isti ili pada. Ukoliko raste, mora se ići u restrikciju ublaženih mjera", rekao je Šeranić.

On je ponovio da su, bez obzira na posljednje ublažavanje mjera u Srpskoj, lična odgovornost pojedinca i poštovanje mjera zaštite presudni u borbi protiv virusa.

Šeranić je rekao da niko nije imun ili izuzet od moguće zaraze virusom i obolijevanja, što uvijek treba imati na umu.

"Ne treba da se kockamo sa virusom, već da pratimo preporuke i poštujemo propisane mjere. Sad nam slijedi najteža borba, a to je da se naviknemo na život sa virusom, prije svega u smislu toga šta treba da radimo i činimo da bismo spriječili njegovo širenje", pojasnio je Šeranić.

On je ponovio da nije dobro da stanovništvo popušta kada je riječ o mjerama socijalne distance i nošenja maski i zaštitnih rukavica, jer bi se to brzo moglo manifestovati u povećanom broju zaraženih. "Virus je prisutan u zajednici i nemojte da očekujemo da ćemo ga iskorijeniti. Novi virus koji se ovako prenosi i ima ovakvu virulentnost je nemoguće iskorijeniti. On će biti tu, živjeti s nama i zato moramo da se naučimo da živimo sa njim", objasnio je Šeranić. On je rekao da je broj testiranja ljudi u Srpskoj na prisustvo virusa znatno povećan, a posebno rizičnih grupa – zdravstvenih radnika, radnika u staračkim domovima, trgovaca, policajaca, inspektora i slično. "U tom smislu struktura pozitivnih na virus je vrlo bitna da bismo mogli da sprovodimo preventivne epidemiološke mjere unutar zajednice", naveo je Šeranić.

Takođe, rekao je Šeranić, vrlo je važan odnos pozitivnih lica i oporavljenih od virusa, što je pokazatelj efikasnosti zdravstvenog sistema u smislu da se drži aktivan status epidemije.

"Veći je broj oporavljenih u odnosu na broj aktivno zaraženih. Naravno, imamo određen broj lica koja su, nažalost, preminula", rekao je Šeranić.

On je dodao se, prema informacijama iz Univerzitetskog kliničkog centra Srpske, oporavila trećina pacijenata koji su tokom liječenja imali podršku respiratora, što se, kako kaže, otprilike uklapa u godišnji prosjek lica koje se oporave ili ne oporave na odjelima intenzivne njege.

Šeranić je poručio da će se u narednom periodu raditi na što optimalnijoj organizaciji /sub/specijalističkih pregleda pacijenata u zdravstvenim ustanovama.

On je naveo da Srpska za naredni period borbe protiv virusa ima dovoljno zaštitne opreme za zdravstvene radnike, te da se očekuju nove količine i donacije.