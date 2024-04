Šeranić komentarisao odlazak radnika iz bolnice "Srbija"

BANJALUKA - Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da su već preduzete određene mjere radi rješavanja problema migracije zdravstvenih radnika u Bolnici "Srbija" u Istočnom Sarajevu, te da rukovodstvo bolnice ima podršku resornog ministarstva.

Šeranić je napomenuo da se taj problem pojavio u cijeloj regiji, a ne samo u ovoj bolnici.

"To sada nisu veliki brojevi, riječ je o dva ljekara i šest medicinskih sestara, te je rukovodstvo bolnice već preduzelo određene mjere kako bi se taj problem riješio, a definisali smo i određen slijed koraka", rekao je Šeranić novinarima u Banjaluci.

Kada je riječ o povećanju plata u zdravstvu, Šeranić je napomenuo da Ministarstvo kontinuirano radi na unapređenju društveno-ekonomskog položaja zdravstvenih radnika u skladu sa kapacitetima koje ima.

"Godine 2018. ukupan mjesečni iznos koji se izdvajao za plate u zdravstvu bio je 24 miliona KM, a od januara taj iznos je 42 miliona KM", naveo je Šeranić.

Govoreći o novom Pravilniku o bolovanju u Srpskoj, on kaže da je to rezultat kontinuiranog rada Fonda zdravstvenog osiguranja sa poslodavcima, ali i sindikatom, kako bi se došlo do najboljeg rješenja za poslodavce, ali i za radnike.

"To jeste da oni koji su stvarno bolesni, mogu da uživaju ova prava, a da oni koji traže načina kako da eskiviraju, ne dobiju takvu vrstu prava", rekao je Šeranić, prenosi Srna.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.