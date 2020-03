Šeranić o virusu korona: Možda potraje i do juna

​Mogu reći da nemamo nekih visokih skokova kada je riječ o broju zaraženih. Nezahvalno je davati bilo kakve prognoze. Može se desiti da potraje i do juna, ali kada dostignemo vrh epidemije, onda ćemo moći reći dokle će to trajati, pojasnio je u u intervjuu za DW Alen Šeranić, ministar zdravlja Republike Srpske.

"Nezahvalno je donositi bilo kakve procjene u ovom trenutku jer smo svi u regionu u jednoj uzlaznoj putanji epidemije", rekao je Šeranić.

Istakao je da imaju odličnu koordinaciju sa FBiH u smislu preporuka odluka koje treba da se donesu.

Za ministra Šeranića ovih dana stižu komplimenti, javnost Republike Srpske, ali i cijele Bosne i Hercegovine mu vjeruje.

"Ja se svakako zahvaljujem na podršci, ali ja nisam sam ovdje. Iza mene stoji ogromna armija ljudi, bilo da su na infektivnoj klinici ili moji inspektori, ja ih sve zovem mojima jer oni rade za dobrobit svih građana. Mislim da oni zaslužuju isto tako podršku. Ja sam samo istaknut ispred njih da govorim o svemu tome i ja tu ulogu preuzimam", rekao je Šeranić.

O policijskom času koji je uveden kaže da treba kod ljudi koji su odgovorni i razmišljaju na takav način, da izazove strah i oprez.

"Ali imamo one koji se pored tih naših preporuka i dalje ponašaju neodgovorno. Bilo je raznih roštilja dok je bilo lijepo vrijeme. Da li mi to treba da tolerišemo. Ne govorim sada o pojedincima, kada govorim o javnom zdravlju, govorim o kolektivitetu. Mi moramo kolektivno da obezbijednimo određenu preporuku i njeno sprovođenje. Ako je ona uvođenje zabrane odnosno ograničavanja kretanja u određenom periodu, da. A ja jesam epidemiološki za određene striktne mjere, jer iskustva iz Italije i Kine pokazuju da su restriktivne mjere dale pozitivan rezultat u smislu kontrole same epidemije. Svako društvo vjerujući svojim građanima prilagođava mjere. Tako imate u Švedskoj da nisu zatvoreni ni kafići ni restorani ni vrtići. Oni tako procjenjuju. S druge strane u Austriji imate ograničavanje kretanja u kojoj je sve zatvoreno", pojasnio je ministar Šeranić.

Napominje da do sada nije bilo pretjerano teških trenutaka niti sumnje u odluke koje donosi, s obzirom na to da se sve odluke donose na bazi relevantnih stručnih preporuka.

"Tako da, kada su u pitanju epidemiološke odluke zbog kojih bi možda mogao da drugačije razmišljam, ne razmišljam. Kada je u pitanju javno zdravlje tu nema pitanja. Morate da osluškujete teren. Zato sam ja često govorio da stvar ove epidemije moramo zajedno da prebrodimo, da mi slušamo građane i građani da slušaju nas i na osnovu toga donosite preporuke. Ako zatvorite markete a onda vidite da se građani naguraju na pola metra jedni na druge, onda morate automatski da razmišljate o uvođenju obaveznih maski u smislu smanjenja socijalne distance ili da preporučite građanima da koriste kolica ispred sebe u marketima. Naravno da nekada ne možete dati sve odgovore ali gledate kao da se prilagođavate", kaže Šeranić za DW.