Šeranić u Doboju: Povući odgovornost svih u lancu upravljanja

DOBOJ - Intrahospitalna infekcija i širenje virusa korona među radnicima dobojske bolnice "Sveti apostol Luka", kojih je trenutno pozitivno 17, dovela je Alena Šeranića, ministra zdravlja i socijalne zaštite RS, u ovu zdravstvenu ustanovu u kojoj je od direktora Mladena Gajića, zatražio preduzimanje određenih mjera.

"A to je da se povuče odgovornost svih onih koji u lancu upravljanja, bilo odjeljenjem, bilo odsjekom, bilo jednim dijelom same bolnice, ne rade dovoljno sa zdravstvenim radnicima i protiv onih zdravstvenih radnika koji ne koriste ličnu, zaštitnu opremu. Iskustva, istraživanja su pokazala da i obična hirurška maska može mnogo da pomogne kada se govori o suzbijanju virusa korona... Ovdje se desila situacija da su lica bez simptoma izazvala širenje ove intrahospitalne infekcije i zbog toga moramo biti svi maksimalno oprezni i odgovorni i da postupamo u skladu s procedurama. I to je ono što zahtijevam od direktora Gajića", izjavio je Šeranić, te dodao da u ovoj ustanovi ima dovoljno zaštitne opreme.

Intrahospitalna infekcija dogodila se na na Internom odjeljenju, podsjetio je Mladen Gajić, direktor bolnice, te dodao da su zadužili Komisiju za suzbijanje intrahospitalnih infekcija da utvrdi kako je do nje došlo.

Rad ovog odjeljenja nije obustavljen, nego je podijeljen u dva dijela, kazao je Gajić. U jednom će boraviti svi pacijenti s negativnim testovima koji su trenutno u bolnici, koji će imati status suspektnih.

U drugom dijelu odjeljenja u kojem se nalazi Koronarna jedinica će biti smješteni svi pacijenti koji budu u ovu zdravstvenu ustanovu dolazili sa srčanim problemima.

"Zaraženo je 15 radnika koji su vezani za rad Internog odjeljenja, ali na ovom odjeljenju je zaposleno 75 radnika, tako da mi i dalje imamo 60 radnika koji su u funkciji, koji mogu da pruže svu uslugu. Od svih ljekara na Internom imamo samo jednog koji je zaražen, ostali su u funkciji. Srednji medicinski kadar je najvećim dijelom pretrpio ovu zarazu, on će biti nadoknađen sa ostalih odjeljenja", poručio je Gajić, te dodao da su u bolnici trenutno hospitalizovana 42 pacijenata koji su pozitivni na virus korona.

Bolničke krevete mahom su popunili štićenici Doma za starija lica u Derventi koji se zbog svojih životnih godina ne smještaju u studentske centre, nego u zdravstvenu ustanovu, a svi oni sa blažim simptomima krevet će imati na raspolaganju u ovdašnjem Domu učenika.

"Od sutra ćemo već početi aktivirati Dom učenika u Doboju, da naši sugrađani mogu da se smjeste tu, u našoj lokalnoj zajednici, da imaju mogućnost da im porodice donose one potrebne stvari i da im budu na raspolaganju dok su tu u boravku. Kapacitet Doma učenika je 120 mjesta. Bude li bilo potrebe razmišljamo i o angažovanju privrednih subjekata, tj. hotela 'Park', razgovaramo s vlasnikom. Sve u cilju da naši građani imaju što bolju uslugu", rekao je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.