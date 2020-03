Šest uspješnih i moćnih žena koje dominiraju kreativnom industrijom

Veliki peti regionalni komunikacijski događaj, Play Media Day, održaće se za tačno tri mjeseca, 5. juna 2020. godine, na već dobro poznatoj lokaciji, u Cinestar 4DX Delta Planet Banjaluka. Ovaj put donosimo imena 6 novih potvrđenih predavačica na konferenciji, koja će od Banjaluke na jedan dan napraviti grad, koji predvodi regionalnu kreativnu industriju.

Nimalo slučajno, u susret 8. martu, predstavljamo 6 moćnih, uspješnih i snažnih žena, koje će na Play Media Day-u, kroz svoje životne primjere pokazati, moć žena u svijetu kreativne industrije.

One su blogerke, influenserke, pravnice, psihologinje, direktorke, marketing ekspertice, konsultantkinje, menadžerke, profesorke, volonterke. Ono što im je svima zajedničko je to da su uspješne žene, koje sa mnogo strasti i ljubavi obavljaju poslove za koje su se opredijelile. One su: Erna Saljević, Anamarija Vuić, Dženeta Schitton, Jelena Veinović Stevanović, Ljubica Vukčević i Nikolina Andrić.

Erna Saljević je marketing i PR menadžerka, konsultantkinja i blogerka, javnosti poznata pod imenom @divaisbsack. Po profesiji novinarka, koja je spojila svoje dvije velike ljubavi i danas radi posao u kojem istinski uživa. Samo neki od projekata na kojima je radila su sa kompanijama: Qatar Airways, Nike, H&M, Benetton, Milka, Pandora. Ova radoznala, kreativna i druželjubiva žena će na ovogodišnjem #PlayMediaDay05 biti moderatorka jednog od zanimljivih panela.

Anamarija Vuić je poslije studija psihologije ideju o stvaranju boljeg svijeta, nastavila realizovati u nevladinom okviru u oblasti dječijih prava. U agenciji Señor nastavlja da mijenja svijet na bolje, a voli što ljudi sa kojima radi osjećaju odgovornost za poruke, koje komuniciraju i što uz njih svakodnevno uči kako strategija i kreativna rješenja, mogu biti pametna, jednostavna i zabavna. Ona na posao dolazi romobilom.

Jelena Veinović Stevanović je marketing menadžerka i istraživačica digitalnog ponašanja, koja posjeduje decenijsko iskustvo u komunikacijama u nevladinom, korporativnom i tehnološkom sektoru. Uživa da povezuje ljude, a pomaže individualcima širom svijeta, da kreiraju svoje brendove koristeći neuromarketing. Ona je doktorantkinja na trećoj godini, sa željom da otključa najveću tajnu univerzuma - ljudski um.

Ljubica Vukčević je Head of Research & Insight u Direct Media United Solutions agenciji i gostujuća predavačica na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu. Iako iza nje stoji prestižna svjetska nagrada IAA Young Leader na globalnom nivou i decenija agencijskog iskustva u Srbiji i Engleskoj, Ljubica je pasionirana učenica uvijek u potrazi za novim trendovima, a u nekoliko posljednjih godina često je u prilici da svoje iskustvo, dijeli sa posjetiocima regionalnih marketinških konferencija i internet portala.

Nikolina Andrić je homompreneur - mama koja razvija svoj biznis online, od kuće. Autorka je 3-mjesečnog online programa Vakademija, koji pomaže ženama da postanu virtuelni asistenti. Do sada je promijenila živote više od 100 žena. Živi u malom vojvođanskom selu sa suprugom i troje djece, gdje se trude očuvati izvorne vrijednosti i istinske partnerske, porodične, ali i veze sa prirodom.

Dženeta Schitton je magistrica prava i menadžmenta te lifestyle blogerka, koja se nakon upoznavanja fenomena društvenih mreža počela baviti istraživanjem influensers marketinga i njegovih pravnih, društvenih i marketinških aspekata. Zalaže se za promociju transparentnosti influensers marketinga, influensera-blogera koji stvaraju dodatnu vrijednost, te važnosti osobnog brendinga kako za influensere, tako i mlade profesionalce u svim poslovnim djelatnostima.

Simbolično, i većinski procenat vlasničke strukture Play Team-a, organizatora događaja, predstavljaju žene, što je još jedan primjer žena na liderskim pozicijama u kreativnoj industriji. Zbog toga sa velikim zadovoljstvom ističu, da će se na ovogodišnjem 5. Play Media Day-u posebna pažnja posvetiti osnaživanju i promociji žena, koje su uspjele ili još pokušavaju naći svoje mjesto u surovom svijetu biznisa.

Svi koji budu prisustvovali najkreativnijem događaju u regionu, dobiće cjelodnevnu dozu inspirativnih, ali i realnih životnih priča, koje će, sigurni smo, na neki način uticati na njih i njihove karijere. Na 5. Play Media Day ne postoji tabu tema, kada je riječ o kreativnoj industriji, govoriće se o svemu što bi mnogi željeli da znaju, ali nemaju hrabrosti da pitaju.

Događaj koji će poslužiti kao vjetar u leđa svim kreativcima, individualcima, umjetnicima, freelancerima, ali i institucijama, kompanijama i agencijama. Događaj poslije kojeg će težiti da iskoriste svoj puni potencijal, koji im bezgranično daje kreativna industrija.

Drugu godinu u nizu je Addiko Bank - banka partner događaja, dok je ovogodišnji Play Media Day 05 podržala i kompanija Mtel, kao i Ministarstvo privrede i preduzetništva RS.

Više o događaju i prvim predstavljenim predavačima je dostupno na https://playmediaday.com/, kao i na društvenim mrežama Play Media Day. Early bird cijena kotizacija sa 30% popusta od sada je dostupna na: http://playmediaday.com/kotizacije/.