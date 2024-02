Šesta "Šakalijada" okupila više od hiljadu lovaca

DERVENTA – Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u Republici Srpskoj registrovan je 23.281 lovac, a upravo je Lovačko udruženje "Motajica" iz Dervente proteklog vikenda na jednom mjestu okupilo više od hiljadu lovaca na "Šakalijadi", šestoj po redu, koja izrasta u jednu od najmasovnijih lovačkih smotri.

Kako kažu derventski lovci, bila je to najuspješnija i do sada najmasovnija hajka na šakala na području ove regije koja je okupila i do 1.200 lovaca iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Slovenije.

Potvrdio je to u razgovoru za "Nezavisne novine" Nenad Čečavac, predsjednik Lovačkog udruženja "Motajica" i dodao da je odstrel bio bolji nego što su očekivali, te da zvanični rezultati govore da su odstrijelili 45 šakala i 14 lisica.

"Imali smo u subotu prijavljenih do 800 gostiju, dok nas je u nedjelju ujutru bilo i više od hiljadu na zbornom mjestu, dok nas je u povratku iz lova bilo i do 1.200. Nismo očekivali ovoliku brojnost, koja nas je i iznenadila, a to se ne smije ponoviti iduće godine i moraćemo biti spremni i za posjetu brojniju od 1.500 lovaca. Gosti su saglasni da što se tiče zemalja bivše Jugoslavije, još niko nije okupio ovoliko lovaca na šakalijadama", rekao je Čečavac.

Dodaje da ovo nije samo lovački, već i turistički događaj, te da su ove godine u organizaciju uključili i Turističku organizaciju grada Derventa, a dobili su pomoć i od gradonačelnika Milorada Simića, kao i Lovačkog saveza Republike Srpske.

"Gosti koji su stigli nisu samo lovci, već i turisti koji su došli u Derventu, pa zato ovaj događaj i nosi naziv Lovno - turistička manifestacija 'Šakalijada'. Naš prvi cilj bio je da sve prođe bez problema i da se svi živi i zdravi vratimo bez problema, jer više od hiljadu naoružanih ljudi trebalo je rasporediti na lovišta, nepregledne terene i uvijek postoji opasnost", rekao je Čečavac.

Napominje da su svi svjesni koliko je opasno rukovanje vatrenim oružjem, te da je sve trebalo uskladiti, od punjenja i pražnjenja oružja do odstrela i samog pucanja.

"Ponosni smo što je sve prošlo bez problema, imali smo uspjeh u lovu i u organizaciji. Bilo je hrane za sve, svi su imali gdje sjesti, jeste da smo morali ustajati da oslobodimo mjesto sljedećim gostima, ali ispoštovali smo lovački kodeks i počast odstreljenoj divljači, jer iako je riječ o štetočini i predatoru, ipak se zna kodeks i ponašanje po lovačkoj etici", objašnjava Čečavac koji je aktivni lovac već 25 godina.

Za šakala kaže da je predator broj jedan u njihovom lovištu, jer ova životinja na ovim prostorima nema prirodnog neprijatelja, osim lovaca.

"Od sve divljači, šakal dominira u našem lovištu, što i nije za pohvalu. Konkretno u Derventi mu pogoduju zarasla i pusta mjesta, a usred ratnih aktivnosti dosta sela na našem području je i dalje napušteno, tako da šakal ima idealne uslove za razmnožavanje i dostupnost hrane. Osim nas lovaca, prirodnog neprijatelja nema i laički rečeno, da mi dignemo ruke od lova na šakala za tri godine bi bilo dovedeno u pitanje opstanak plemenite divljači. Najviše štete nam pravi na srnećoj divljači, kao i na zecu i fazanu", kaže Čečavac.

Dodaje da se sa tom pošasti bore godinama, a od 2018. su krenuli sa prvom većom šakalijadom, kada su okupili 150 lovaca, svake naredne godine bila je masovnija posjeta, a pauzu su pravili jedino za vrijeme korone, dok je plan da ova manifestacija nastavi da raste.

"Gost iz Novog Grada je odstrijelio dva šakala u roku od pet minuta. Najviše smo se trudili da postavimo goste da pucaju, jer nama domaćima to više i nije toliko zanimljiv lov, i radimo ga radi kontrolisanja populacije ove štetočine. Samo prošle godine naši lovci su odstrijelili više od 280 primjeraka šakala, znači to su podaci bez prošlogodišnje šakalijade. Tako i ove godine, imamo grupu koja samo lovi šakala, jer moja je pretpostavka, to nisu provjereni podaci, da imamo 11 sekcija, a u svakoj ima više od 150 jedinki", priča Čečavac.

Prema njegovim riječima, postoji mogućnost da na području Dervente ima više od 1.500 do 2.000 jedinki šakala.

"Računajte da ženka koti od tri do pet mladih, a kao što sam rekao prirodnog neprijatelja nema, jer nemamo vukove. Tamo gdje boravi vuk, šakala nema, jer dva predatora na jednom mjestu ne opstaju. Pošto mi nemamo vuka, sada imamo populaciju šakala koja opstaje u 90 odsto slučajeva. Jedini koji se bore protiv njega su lovci, a imamo dosta pritužbi od stočara da napadaju ovce, jagnjad, prave velike štete domaćim životinjama", kazao je Čečavac.

Da su šakali veliki problem i predator koji je u ekspanziji potvrdio je za "Nezavisne novine" i Savo Minić, predsjednik Lovačkog saveza i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

"Šakali prave izuzetno velike štete na podmlatku svih jedinki divljači, to je predator koji lovi neprestanim progonom i nema prirodnih neprijatelja, a naseljava sva moguća staništa i zato su ove akcije izuzetno bitne i korisne", kaže Minić i napominje da derventska "Šakalijada" postaje ozbiljna turistička manifestacija.

"Za svaku pohvalu je i to da jedno lovačko udruženje gabarita kao što je Lovačko udruženje 'Motajica' iz Dervente uspije organizovati više od hiljadu naoružanih ljudi i da sve protekne bez problema i neželjenih situacija i da taj lov bude toliko uspješan da čitav region priča o broju odstreljenih šakala ", kaže Minić.

Dodaje da Lovački savez planira za sljedeću godinu organizaciju hajke na šakala u duplo većem obimu u Derventi, koja će moći primiti i do 2.000 lovaca, a u sve će biti uključena i Turistička organizacija grada.

"I ovaj vikend imamo manifestaciju u Brodu, hajku na šakala,koja neće biti ništa manja, ako ne i istih gabarita kao u Derventi, nakon toga imaćemo okupljanje i u Ozrenu, Petrovu, Aginom Selu. Pokazujemo koliko smo u situaciji da se organizujemo ne samo u smislu broja ljudi, već i same organizacije, bezbjednog lova i korisnog rada. Upravo kroz ovakve akcije dokazujemo kolika je korist odstrela, koji i dalje ima jednu pogrešnu percepciju kod ljudi koji nas ne razumiju ", zaključio je Minić.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.