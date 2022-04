"Šesti talas kovida neće zaobići ni BiH, razmišljamo i o četvrtoj dozi"

MOSTAR - Činjenica je da se pandemija kovida-19 i dalje razvija u svijetu i sigurno je da sljedeći, šesti val neće zaobići ni našu zemlju, kazao je za Fenu direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH Siniša Skočibušić naglasivši da su mjere značajno redukovane, ali da će sigurno biti modifikovane u zavisnosti od epidemiološke situacije.

"Trenutno u svijetu na pojedinim dijelovima zemaljske kugle vidimo izbijanje korona virusa, trenutno je u Šangaju 15 miliona ljudi u izolaciji zbog ponovne pojave kovida, što znači da je vrlo očekivano da će novi val doći ponovo i u BiH. Mi znamo da se manje-više ova bolest odvija u valovima, a znamo i da se razvija takozvana sezonalnost i da će ta sezona najvjerovatnije biti poslije godišnjih odmora, dakle u onom jesensko-zimskom razdoblju", ocijenio je Skočibušić.

Kazao je da "smo" dvije godine imali pandemiju koja je bila u fokusu i medija i zdravstvenog sistema, a da je ona danas ostala isključivo u fokusu zdravstvenog sistema.

"Iako se sada čini da je relativno malen broj ljudi trenutno hospitaliziran u bolnicama i da su kliničke slike nešto lakše pa ljudi to uspiju kod kuće iznijeti i oporaviti se, i dalje broj osoba koje su u bolnicama nije zanemariv i ono što je najvažnije je da se moramo nastaviti pridržavati mjera koje su uobičajene epidemiološke, a to je pokušati držati distancu koliko je to moguće, obavezno se cijepiti i naravno prati ruke i provjetravati prostore", poručio je Skočibušić.

Govoreći o epidemiološkim mjerama, kazao je da sama činjenica da je ovako malen broj ljudi trenutno inficiran govori u prilog da nema potrebe za zabranom velikih okupljanja i za onako restriktivnim mjerama.

"Sada je ipak nizak stupanj prijenosa u našoj zajednici, epidemiološke mjere su prilagođene, značajno reducirane, no one će sigurno biti ili vraćene ili modificirane ovisno o epidemiološkoj situaciji", ocijenio je.

Što se tiče vakcinacije, ona je cijelo vrijeme u toku i provode ga sve zdravstvene institucije.

"Više nije u takvom interesu kao što je bilo prije, a trenutno na stanju imamo dovoljno cjepiva Pfizer, Moderna i Sinopharm, ljudi se cijepe, a mi osobito pozivamo starije i kompromitirano stanovništvo da se cijepi buster ili trećom dozom, jer naime samo docjepljivanje s tri doze pruža zaštitu za novije genetske varijante od samog virusa. Planiramo nabavku i novih cjepiva za samu jesen kad očekujemo ponovo napredak pandemije", poručio je.

Naglasio je da se razmišlja i o četvrtoj dozi, napomenuvši da prebolijevanje jednom genetskom varijantom ne pruža zaštitu za sve genetske varijante virusa.

"Istina je da razmišljamo trenutno i o četvrtoj dozi, obzirom na to da znamo da zaštita ima svoju ograničenost trajanja, stoga će ona biti potrebna ali kada o tome donesemo konačnu odluku u skladu s međunarodnim preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i relevantnih stručnjaka informirat ćemo javnost i početi i tu aktivnost. Znamo da imunitet ima svoje određeno trajanje, Nažalost, ljudi misle da su preboljeli covid i da su time riješili stvar, ali to nije istina jer naime mnogi su preboljeli i više puta što zapravo dokazuje da jedno prebolijevanje jednom genetskom varijantom ne pruža zaštitu za sve genetske varijante virusa", poručio je Skočibušić.