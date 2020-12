SiM Impex i gorske službe spasavanja iz BiH ozvaničili saradnju

U hotelu Vučko na Jahorini danas je potpisan je ugovor između kompanije SiM Impex i gorskih službi spasavanja iz BiH, kojim je ozvaničena njihova saradnja za naredne tri godine.

Kompanija SiM Impex iz Banjaluke, jedan od lidera u distribuciji rezervnih dijelova, opreme i kozmetike za putnička i laka komercijalna vozila na tržištu BiH i gorske službe spasavanja iz BiH, potpisali su ugovor o saradnji, a povod za ozvaničenje ove saradnje je isporuka „Nokian“ guma za motorna vozila za potrebe svih gorskih službi u okviru Saveza. Potpisivanju ovog ugovora na Jahorini, prisustvovali su direktor kompanije SiM Impex gospodin Slađan Cvijanović i predstavnici gorskih službi spasavanja iz BiH Marino Vidović, Miro Kalem, Dženadin Veladžić i Adnan Osmanović, kao i predstavnik „Nokian“ kompanije Ivan Bura.

Naime, kompanija SiM Impex je zvanični distributer robe finske marke „Nokian“, koja proizvodi vrhunski kvalitetne zimske pneumatike. Obezbjeđivanje dostupnosti ovog brenda u BiH putem ugovora o distribuciji sa SiM Impex-om, pored činjenice da je tržište dobilo premium kvalitetne proizvode, a koje garantuje upravo kompanija koja je pionir u tehnologiji proizvodnje zimskih pneumatika testiranih u najzahtjevnijim zimskim uslovima na svijetu, ima i još jednu važnu dimenziju. Praksa ove finske kompanije je da zajedno sa distributerima, daruje pneumatike za motorna vozila gorskim službama spasavanja na lokalnim tržištima, pa tako i u BiH.

„Saradnja sa kompanijom svjetskog glasa u oblasti proizvodnje pneumatika ’Nokian’, za kompaniju SiM Impex ima veliki značaj. On, između ostalog, jasno govori o poslovnoj reputaciji koju smo stekli ne samo na području BiH, nego i šire, a rezultat je dobre poslovne prakse i tradicije koju njegujemo. Svakako, iza našeg imena stoji i jedna od najvećih svjetskih korporacija na globalnom tržištu auto-dijelova - LKQ, što nas sve zajedno čini adekvatnim i kvalitetnim partnerom za najveća svjetska imena ove industrije“, rekao je direktor kompanije SiM Impex Slađan Cvijanović. On je ovom prilikom naglasio da je „Nokian“-ov običaj poklanjanja pneumatika lokalnim gorskim službama spasavanja, divan gest i velika pomoć ovim službama. „Upravo je to razlog našeg današnjeg okupljanja, i veliko nam je zadovoljstvo što smo na ovaj način u mogućnosti da pomognemo i podržimo one koji se bave spasavanjem ljudskih života, na području cijele BiH“, naveo je Cvijanović.

Gorske službe okupljaju spasilačke službe i klubove, nevladine i neprofitabilne organizacije koje se bave spašavanjem u nepristupačnim područjima na kopnu, pod zemljom, na vodi i pod vodom. Pod motom „Bilo gdje, bilo kada...“, njihova je misija stvaranje uslova za razvoj kvaliteta svih kategorija spasavanja u nepristupačnim područjima i podizanje nivoa bezbjednosti svih građana Bosne i Hercegovine.

Gorske službe spasavanja djeluju u BiH kroz četiri organizacije a to su: Savez gorskih službi spasavanja u Bosni i Hercegovini, čiji je predstavnik Marino Vidović, Gorska služba spasavanja Republike Srpske, koju predstavlja Miro Kalem, Gorska služba spasavanja Federacije Bosne i Hercegovine, sa Dženadinom Veladžićem na čelu i Gorska služba spasavanja stanica Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, koju vodi Adnan Osmanović.

„Zahvalio bih kompaniji ’Nokian’, ali i SiM Impex-u, domaćoj kompaniji čije poslovanje obezbjeđuje kvalitetne proizvode kupcima u BiH, kao i vrijedne ugovore koji nas približavaju evropskim i svjetskim brendovima i kvalitetu, na poklonu i prilici da danas u ime Saveza budem dio ovog svečanog događaja. Gorskim službama spasavanja cijele BiH, novi setovi ljetnih i zimskih pneumatika visokog kvaliteta kakve su ’Nokian’, znače neizmjerno mnogo“, rekao je predstavnik saveza gorskih službi spasavanja BiH Marino Vidović i dodao da je ovakav gest dokaz ozbiljnosti i prakse društveno odgovornog djelovanja jedne velike kompanije. „Svakodnevno, svi pripadnici gorskih službi spasavanja, rade na usavršavanju svojih vještina, kako bismo mogli da odgovorimo na sve izazove u pomaganju svojim sugrađanima 24 časa, 365 dana u godini“, naglasio je Vidović.

Ivan Bura, predstavnik „Nokian“-a, ovom prilikom je izrazio čast i zadovoljstvo prisustvom na ovom lijepom događaju na Jahorini. „’Nokian Tyres’ je najsjeverniji proizvođač pneumatika na svijetu. Dolazimo iz Finske i najpoznatiji smo u automobilskom svijetu kao jedna od najinovativnijih kompanija od proizvođača pneumatika. Jedna od naših inovacija po kojoj nas svi znaju jeste zimski pneumatik i to je tako od 1934. godine. Od tog trenutka do danas konstantno radimo na unapređenju naših proizvoda kao i bezbjednosti na putevima i zaštiti životne okoline. Prva smo kompanija koja je izbacila iz upotrebe aromatična ulja u proizvodnji pneumatika a ujedino smo u 10 odsto svjetskih najodrživijih kompanija. Shvatajući da se svojstva gume ne mogu optimizovati samo kompjuterskim modeliranjem, ’Nokian’ ulaže više od polovine sredstava sektora istraživanja i razvoja u ovakvo testiranje proizvoda. ’Nokian’ se vodi idejom da ako je guma testirana u najzahtjevnijim zimskim uslovima na svijetu, onda su njene performanse dobre i za sva ostala mjesta“, rekao je Bura. „Danas nam je čast i zadovoljstvo što ćemo te globalne vrijednosti zajedno promovisati na lokalnom nivou sa Gorskom službom spasavanja i SiM Impex-om kao ovlaštenim uvoznikom ’Nokian’ pneumatika za Bosnu i Hercegovinu“, naglasio je Ivan Bura, prestavnik kompanije „Nokian“.

Proizvodi ovog finskog proizvođača pneumatika u BiH mogu da se pronađu u svih 30 SiM Impex poslovnica širom BiH, a informacije o proizvodima, mreži poslovnica i cjelokupnoj ponudi, možete pronaći na zvaničnom sajtu SiM Impex-a putem adrese www.simimpex.ba.