Sigurna online plaćanja po svačijoj mjeri

Prosječan stanovnik BiH u svom novčaniku ima debitnu karticu, a 69% onih koji aktivno koriste kartice plaćaju na internetu, pokazala je MasterIndex BiH studija kompanije Mastercard iz 2020. godine. Ipak, tek svaki deseti online kupac se svrstava u redovne, to jest, one koji koriste prednosti online trgovine svake sedmice.

Sigurnost, jednostavnost i brzina su samo neke od stavki koje online plaćanja čine izuzetno praktičnim i popularnim. Na internetu možete obaviti kupovinu iz svoje omiljene fotelje i pritom uživati u širem asortimanu proizvoda nego što je to na samim fizičkim mjestima prodaje, kao i doći do onih trgovaca i proizvoda koje inače u fizičkim uslovima vjerovatno nikada ne biste pronašli. Ako uzmemo u obzir i to da online možemo plaćati i mjesečne račune i pretplate na digitalne servise, zatim da eliminišemo dosadno čekanje u redovima i jurenja parkinga, kao i to da nam poručeni proizvodi stižu direktno na kućnu adresu za par dana, jasno je da e-commerce svijet nudi mnoštvo prilika i mogućnosti među kojima svaki građanin može odabrati one koji odgovaraju njegovim potrebama.

Klik koju vašu online kupovinu čini krajnje jednostavnom - i sigurnom . je svakako online plaćanje. Onda kada karticom platite online, tada možete biti sigurni da je cijeli proces kupovine zaokružen na najpraktičniji mogući način, a da vi kao potrošač uživate sva potrošačka prava zamjene ili povrata robe.

Donosimo vam nekoliko korisnih savjeta koje lako možete primijeniti kako bi vaša online kartična plaćanja bila sigurna i bezbjedna:

• Prvo što trebate potražiti na svakom sajtu su dva znaka sigurne enkripcije (šifriranja) podataka - simboli https i katanac. Ovi znakovi bi trebalo da se nalaze u polju web site adrese trgovca (address bar).

• Na dnu strane internet prodavnica uvijek potražite i istaknute simbole Mastercard SecureCode i Mastercard Identity Check, jer je to garancija da su vaši platni podaci enkriptovani i da se ne dijele ni sa kim, čak ni sa trgovcem - razmjena tih podataka odvija se po visokim standardima enkripcije i zaštite i isključivo između vas i banke koja vam je izdala platnu karticu.

• Svoj PIN i CVC2 (trocifreni broj na poleđini kartice) nikada ne dijelite s drugima. Budite uvjereni da nijedna finansijska institucija, banka i trgovac vam nikada neće tražiti ove podatke u SMS ili email poruci, zato ne nasjedajte na zlonamjerne pokušaje prevare i nikada ne objavljujte svoje platne detalje na društenim mrežama. Naročio obratite pažnju da kod online plaćanja nikada ne koristite javne kompjutere ili javne mreže.

• Ukoliko vaša banka nudi tu uslugu, obavezno se prijavite za opciju dvofaktorske autentifikacije, odnosno unošenje dodatnog OTP koda koji banka šalje u SMS poruci nakon što ukucate platne detalje na strani za sigurno plaćanje kao dodatni stepen bezbjednosti.

• Prilikom kreiranja naloga kod trgovaca, koristite jake šifre, odnosno izbjegavajte da vaše šifre budu kombinacija vašeg ili imena djece, datuma rođenja i sličnih, očiglednih asocijacija.

• Uvijek kada planirate kupovine većih vrijednosti, provjerite sa svojom bankom da li postoji neki limit po transakciji kako ne bi bilo neprijatnih iznenađenja.

• Kada plaćate karticom online, takođe vam ide u prilog i opcija za reklamacije i refundiranje sredstava (chargeback), bankarska usluga u okviru koje možete da podnesete žalbu ukoliko niste zadovoljni proizvodom ili da uopšte niste ni primili iako ste ga platili, a trgovac odbija da vam refundira sredstva.

• Zasigurno već neka ponavljajuća plaćanja obavljate automatizmom, a to su recimo izmirenja mjesečnih režija. Credentials-on-file rješenja se koriste upravo kod takvih ponavljajućih plaćanja kao dodatna pogodnost, a ovo rješenje predstavlja mogućnost čuvanja kartice u sigurnom i sertifikovanom okruženju. Proces registracije je jednostavan: korisnik samo jednom unese podatke o svojoj Mastercard kartici kod trgovca, a oni se zatim tokenizuju i postaju spremni za korištenje kad god su korisniku potrebni, bez komplikacija i potrebe za dodatnim unosima prilikom plaćanja. Podaci koji se čuvaju u enkriptovanom obliku uključuju broj kartice i datum isteka kartice - odnosno, podatke koji su vidljivi na samoj plastičnoj kartici. Podaci se čuvaju u skladu sa PCI DSS standardima globalne platne industrije, po kojima su platni sistemi trgovaca podložni redovnim provjerama i ažuriranjima sistema. Osjetljivi podaci kao što su PIN, CVC2, Mastercard SecureCode i Mastercard Identity Check kodovi nikada se ne čuvaju.

Uživajte u online plaćanjima i modernim tehnologijama, a sa Mastercard platnom karticom možete biti sigurni da će vam plaćanja biti dostupna uvijek i svuda gdje to poželite, uz beskompromisnu sigurnost i najbolje korisničko iskustvo.