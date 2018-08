Sindikat radnika hemije i nemetala FBiH traži da se zaštiti svako radno mjesto u GIKIL-u

TUZLA - Samostalni sindikat radnika hemije i nemetala Federacije BiH iznio je zahtjev da se uloži u zaštitu svakog radnog mjesta zbog dešavanja u lukavačkom GIKIL-u.

Sindikat je naglasio da je više puta upozoravao na loše uslove rada u ovoj firmi te da se mora investirati.

Nakon dva ekološka incidenta ove godine u GIKIL-u, situacija se ne smiruje. Ispuštanje onečišćene tekućine u rijeku Spreču zabilježeno je i u nedjelju.

"U popodnevnim satima kao šefa Tima za istragu na ovom predmetu glavni federalni vodni inspektor me obavijestio da je opet došlo do ispuštanja otrovnih supstanci kroz ispust fabrike GIKIL u rijeku Spreču", rekla je Jasmina Mujezinović, tužiteljica Kantonalnog tužiteljstva Tuzla, koja vodi tim koji istražuje dešavanja u GIKIL-u.

"Ono na čemu insistiramo je da se stepen sigurnosti radnih mjesta podigne na daleko veći nivo nego što je danas. Odgovornima smatramo Vladu TK, Mitala (Pramodo Mital, predsjednik Nadzornog odbora GIKIL-a), Nadzorni odbor i Upravu društva, koji ništa ne čine da se uslovi rada u GIKIL-u poprave", kazala je Kata Iveljić, predsjednica Samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala Federacije BiH.

Zadnji incident u lukavačkom GIKIL-u, kada je eksplodirao razdvajač katrana i povrijedio tri radnika, prelio je čašu, smatra Sindikat radnika ove firme.

"Da pitate 99% radnika u Koksari, neće reći da je treba zatvoriti. Neki pojedinci, političari, jer izborna je godina, olako prelaze preko činjenice da je tu 1.000 radnika, da je tu promet preko milion maraka", kazao je Mirsad Imamović, predsjednik Sindikata radnika GIKIL-a.

Na nedavne tvrdnje Kantonalnog tužilaštva TK da radnici nemaju radnu opremu, Imamović je kazao:

"Ne bih rekao da baš u toj mjeri nemamo radnu opremu. HTZ oprema je nešto drugo. Ali, da nema zaštitne, to se slažem. To treba dizati na viši nivo. Nije to jedini rizičan posao. Iza svakog ugla vreba opasnost. Međutim, ono što nas boli je neulaganje", rekao je Imamović i dodao da se ne smije olako govoriti o zatvaranju fabrike.

Sindikat je poručio da je osnivač GIKIL-a država i njena odgovornost je da sada riješi ovu situaciju i natjera firmu da investira 111 miliona maraka, kako je obećano prilikom dobijanja okolišne dozvole 2012, koja je istekla prošle godine.

Više od godinu dana se čekalo da se izda nova dozvola, a GIKIL je i dalje radio. Neki dan je konačno Federalno ministarstvo zaštite okoliša odbilo izdati novu ekološku dozvolu.