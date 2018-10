Sindikat traži povećanje plata policijskim službenicima u RS za 35 odsto

BANJALUKA – Sindikat radnika unutrašnjih poslova RS zatražio je još jednom od Vlade RS povećanja plata policijskim službenicima po osnovu prirode posla i otežanih uslova rada za 35 odsto, te utvrđivanje drugačije osnovice za obračun visine penzije.

Anica Jondić, predsjednik Sindikata radnika unutrašnjih poslova RS, nakon današnjeg sastanka Republičkog odbora tog sindikata, pozvala je Vladu RS da ispoštuje peticiju koju je potpisalo više od 5.000 članova sindikata, radnika unutrašnjih poslova RS i pripadnika Mupa RS.

Ona kaže da je tokom proteklih nemilih događaja, ubistva dvojice policajaca u Sarajevu, napada u Zvorniku, jasna težina posla i rizik sa kojima se nose.

"Ukupna plata policijskih službenika je 830 KM i tražimo njeno povežanje za 35 odsto. Plata je ista kao 2008. godine a troškovi života su značajno porasli do danas", rekla je Jondićeva.

Ona je pozvala Vladu RS da iznese svoj stav i otvori dijalog za nalaženje rješenja povodom peticije koju je potpisalo više od 5.000 članova ovog sindikata, te da je Vlada RS obavještena o peticiji 10. oktobra.

"Vlada RS se od 10. oktobra do danas nije oglasila i mi smo donijeli odluku da će potpisana peticija najkasnije do osmog novembra biti predana u Vladu RS, jer osmog novembra ističe 30 dana od momenta kada smo zatražili sastanak sa njima i otvaranje dijaloga", rekla je Jondićeva i istakla da smatra da je mjesec dana sasvim dovoljan rok da se Vlada RS oglasi, što ona do sad nije učinila.

"Ne bude li razgovora, osmog oktobra predaćemo na protokol Vlade RS peticiju, i imaće narednih desetak dana da vide šta će da rade povodom toga. Ne bude li aktivnosti Vlade RS, mi ćemo i dalje nastaviti sa svojim aktivnostima koje će biti vidljive i dalje ćemo se boriti", kaže Jondićeva i istakla da neće dozvoliti da policija u RS bude najneplaćenija kako u BiH, tako i u regionu.