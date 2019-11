Sindikati MUP RS i pravosuđa traže pravičnije povećanje plata

BANJALUKA - Predstavnici Sindikata radnika unutrašnjih poslova Republike Srpske i Sindikata pravosuđa Republike pozdravljaju napore Vlade da od iduće godine budu povećane plate radnicima u Srpskoj, ali smatraju da povećanje treba da bude pravičnije.

Predsjednik Sindikata radnika unutrašnjih poslova Republike Srpske Anica Jondić rekla je da Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske, koji će se sutra naći na sjednici Narodne skupštine, neće biti zadovoljen ključni princip, a to je da najmanje plate u ovom resoru trebaju nominalno najviše rasti.

"Prijedlogom zakona najniže plate u MUP-u najmanje rastu, a najviše plate najviše rastu, izuzimajući 14. platnu grupu koju čine radnice na održavanju čistoće čiji je koeficijent 4,5, a plata 450 KM, i samo će njima plate rasti za 20 odsto. Kod svih ostalih platnih grupa policijskih i državnih službenika i namještenika najmanje plate najmanje rastu", pojasnila Jondićeva i naglasila da zaposlenima u MUP-u plate nisu rasle 12 godina.

Ona je precizirala da Prijedlog zakona predviđa da plate policijskih službenika u nominalnom iznosu rastu od 70 do 114 KM, državnih službenika od 63 do 111 KM, a namještenika od 53 do 117 KM.

"Vjerujemo da Vlada Srpske nije imala tu namjeru, kada je obezbjeđivala 67 miliona KM za povećanje plata budžetskim korisnicima u Srpskoj, već da poveća najniže plate, a to ovim zakonom neće biti obezbjeđeno", poručila je Jondićeva.

Ona je pojasnila da Sindikat predlaže da najniže plate rastu najviše u nominalnom iznosu, a najviše plate da rastu najmanje da bi smanjio jaz između plata.

"Predlažemo da se koeficijent od pet uveća za 1,10 odsto, od 5,50 do 10,90 za jedan odsto, od 11,15 do 19,05 da se uveća za 0,77 i od 19,25 do 26,23 za 0,55 odsto", precizirala je Jondićeva i dodala da ovim prijedlogom ne bi u cjelosti bila utrošena sredstva koja je Vlada predvidjela za povećanje plata radnika MUP-a.

Jondićeva je navela da je drugi prijedlog Sindikata da predviđena sredstva budu raspoređena tako da svim radnicima MUP-a plate budu uvećane za jednak nominalni iznos.

Ona je navela da je sindikat Narodnoj skupštini i Vladi Republike Srpske, klubovima poslanika i Odboru za bezbjednost 18. novembra uputio prijedlog i amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama zaposlenih u MUP-i Republike Srpske koji će se naći sutra na sjednici po hitnom postupku.

Jondićeva je podsjetila da je Prijedlogom zakona predviđeno da se uvećaju platni koeficijenti, i to tako što će platni koeficijenti do pet biti uvećani za 20 odsto, od 5,50 do 10,90 za 10 odsto, od 11,15 do 19,05 za sedam odsto i od 19,25 do 26,23 za pet odsto.

Predsjednik Sindikata pravosuđa Republike Srpske Siniša Petrović smatra da je u Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske trebalo povesti računa o načinu raspodjele povećanja plata, jer bi, prema prijedlogu novih koeficijenata, povećanje plata zaposlenih u pravosuđu sa srednjom stručnom spremom za 70 odsto radnika iznosilo 73 KM.

"Predlažemo da se povećanje koeficijenata uradi na pravičniji način i uputili smo amandmane Narodnoj skupštini i Vladi Republike Srpske, te klubovima poslanika, tako da se napravi povećanje za srednju stručnu spremu, umjesto da koeficijent bude 8,4 on iznosi 8,7 nakon oporezivanja, što bi dovelo do povećanja plate od 100 KM", precizirao je Petrović.

U Banjaluci će sutra biti održana sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će po hitnom postupku biti razmatran set izmjena zakona o platama radnicima u upravi, prosvjeti, kulturi, visokom obrazovanju, MUP-u i pravosuđu.

Riječ je o izmjenama zakona koji predviđaju da plate plate radnicima u javnom sektoru ili onima koji ih primaju iz budžeta Srpske budu povećane u rasponu od pet do 20 odsto.