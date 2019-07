Sindikati iduće sedmice podnose tužbe "protiv odgovornih za višemilionsku štetu u ŽRS"

DOBOJ - Predstavnici šest od osam sindikalnih organizacija koje djeluju pri "Željeznicama Republike Srpske" podnijeće iduće sedmice prijave protiv odgovornih lica za nesavjesno poslovanje i nanesenu višemilionsku štetu kada je riječ o isplati toplog obroka i regresa radnicima, jedan je od zaključaka sa današnjeg tematskog sastanka sindikata.

Na sastanku je zatraženo prolongiranje roka do kojeg Upravi treba dostaviti primjedbe na prijedloge pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te o nagrađivanju radnika.

Sindikati za petak, 12. jula, najavljuju sastanak sa predstavnicima Konfederacije sindikata Republike Srpske u vezi sa izborom oblika sidnikalnog djelovanja, s ciljem povećanja plata radnicima u "Željeznicama".

"Vi znate da smo mi od 2012. godine imali niz razgovora i pregovora da se topli obrok ukalkuliše kao obaveza, a da se isplati akontacija kako bi se izbjeglo podnošenje tužbi protiv 'Željeznica'. Došli smo do samoga zida, nismo imali vremena da čekamo, s obzirom na rokove kada je riječ o zastarjevanju. Tužili smo i dobili spor", rekao je novinarima predsjednik Samostalnog sindikata mašinovođa Simo Cvjetković.

Cvjetković kaže da Uprava nije uvažila zahtjev i da je tokom sudskog postupka napravljena milionska šteta "Željeznicama".

On nije naveo protiv koga će biti podnijete prijave, dodavši da će se sindikati u petak, 12. jula, na sastanku usaglasiti o tome.

Cvjetković je naveo da današnjem sastanku nisu prisustvovali Sindikat mašinovođa iz Banjaluke i Nezavisni sindikat željezničara Republike Srpske.

Predsjednik Sindikata održavanja šinskih vozila Goran Čamdžić kaže da je istekao rok dat Upravi "Željeznica" i resornom ministarstvu za povećanje plata, a po zahtjevu 7. juna kada je održan polučasovni štrajk upozorenja.

"Istrajaćemo na zahtjevu za povećanje plata svim zaposlenima i da se to primijeni kroz paravilnik o radu, a u budućnosti kroz kolektivni ugovor", rekao je Čamdžić.

On ističe da su protesti kao oblik sindikalne borbe sve izvjesniji, ali je samo pitanje vremena kada će to biti i u kojem obliku i da li će se priključiti i ostale članice Konfederacije.

Otpravnik vozova u Doboju Goran Petković ukazao je na masovan odlazak stručnih radnika svih profila iz "Željeznica" i da su ostali radnici dodatno opterećeni jer im se objedinjuje nekoliko poslova.

Iz Uprave "Željeznica Republike Srpske" rečeno je da će sindikalnim organizacijama odgovoriti nakon prijema njihovih zahtjeva, kada budu bili upoznati o sadržaju.

Predstavnici šest od ukupno osam sindikalnih organizacija koje djeluju pri "Željeznicama Republike Srpske" održali su 7. juna polučasovni štrajk upozorenja sa kojeg su poručili da žele povećanje plata do 12 odsto u naredna tri mjeseca ili će, u suprotnom, pristupiti sindikalnim metodama borbe za ostvarivanje svojih radnih prava.

Sindikalne organizacije su izrazile nezadovoljstvo što Uprava nije ispoštavala prethodni dogovor da po osnovu stimulacije, aprilsku i naredne plate do potpisivanja opšteg kolektivnog ugovora, uveća do 12 odsto, umjesto čega je povećana majska plata i to za šest, osam i 10 odsto.

Štrajku se nisu odazvale dvije sindikalne organizacije - Sindikat mašinovođa iz Banjaluke i Nezavisni sindikat željezničara Republike Srpske.

U okviru "Željeznica" djeluju Sindikat željezničara, Samostalni sindikat mašinovođa, Samostalni sindikat saobraćajno-transportne djelatnosti, Samostalni sindikat održavanja šinskih vozila, Sindikat radnika infrastrukture Doboj, Sindikat radnika infrastrukture Banjaluka, Sindikat mašinovođa Banjaluka, te Nezavisni sindikat željezničara Republike Srpske.