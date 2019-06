Sindikati pet preduzeća podržali željezničare

BANJALUKA - Radnici "Željeznica RS" dobili su podršku predstavnika još pet privrednih subjekata u borbi za trajno povećanje plata, a da li će povišicu dobiti pregovorima ili štrajkom, zavisi, kako kažu, isključivo od nadležnih, ali poručuju da od zahtjeva neće odustati.

Poručeno je ovo sa današnjeg sastanka šest sindikata "Željeznica RS" i predstavnika pet privrednih subjekata, održanom pod okriljem Konfederacije sindikata RS.

"Zahtjev svih šest sindikata je bezuslovno povećanje plate kao trajna kategorija. Da li ćemo to postići u pregovorima sa Ministarstvom saobraćaja i veza RS, odnosno sa Vladom RS, ili na ulici, nije do nas nego do vas, gospodo u Vladi", rekao je Zlatko Marin, predsjednik Samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti.

Jelenko Dobraš, predsjednik Sindikata željezničara RS, rekao je da su predstavnici pet privrednih subjekata iz RS dali punu podršku željezničarima u borbi za njihova prava, ne otkrivajući o kojima je riječ.

"Na tematskoj sjednici, koja će biti održana u utorak, raspravljaćemo o daljim koracima naše borbe za podizanje standarda radnika na 'Željeznicama', a ujedno i svih radnika u RS. Smatramo da je ovo što mi tražimo minimum", istakao je Dobraš. Naveo je da će na sjednici jasno iznijeti šta traže, a to je, kako ističe, trajno povećanje plata kroz kolektivni ugovor.

"Povrijeđeni smo izjavom ministra da sindikalni lideri traže svoje lične interese. Ja vam garantujem da je od nas šest predstavnika sindikata najveća plata 700 KM sa 40 godina radnog staža, a ako neko smatra da je to zaštita interesa...", rekao je Dobraš te dodao da se nada da će što prije doći do rješenja.

Željko Tepavčević, predsjednik Konfederacije sindikata RS, naveo je da je na jučerašnjem sastanku izražen jedinstven stav o neophodnosti povećanja plata u "Željeznicama RS".

"Konfederacija sindikata RS će u svim njihovim aktivnostima da im da apsolutnu podršku. Takođe, pored povećanja plata, mi podržavamo i ostale zahtjeve vezane za potpisivanje kolektivnog ugovora u ovom preduzeću", poručio je Tepavčević.

Smatra da bi i svi ostali sindikati, nebitno kojoj sindikalnoj asocijaciji i centrali pripadali, trebalo da daju podršku zahtjevima radnika "Željeznica" u borbi za njihovo više nego opravdano povećanje plata.

Podsjećanja radi, željezničari su nedavno održali štrajk upozorenja, na kojem su zahtijevali trajno povećanje plata i upozorili su da će, ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ostvareni, dići sve radnike u RS kako bi ostvarili svoja prava.

Sa druge strane, Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza RS, kazao je da je štrajk željezničara neopravdan te da smatra da sindikalni lideri ovim putem traže svoje lične interese.