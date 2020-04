Šipovo traži pare da isplati hodžu i popove

ŠIPOVO - Opština Šipovo zatražila je od Ministarstva privrede i preduzetništva RS novac kojim bi se za osam sveštenika i jednog hodžu iz ove lokalne zajednice isplatile naknade za april.

To je za "Nezavisne" potvrdio opštinski načelnik Milan Kovač, koji priznaje da su oni jedina opština koja je prema ovom ministarstvu uputila ovakav zahtjev.

Podsjeća Kovač da je ranijim uredbama, koje je donosio Republički štab za vanredne situacije, zabranjeno masovno okupljanje i rad nekim djelatnostima.

"I sveštenicima je zabranjeno okupljanje, a oni primaju 'platu' od vjernika kada dođu na liturgiju odnosno molitvu. Nemaju nikakva druga primanja. Ja sam mislio da bi bilo dobro da i njih uvrstimo, pošto su prijavljeni u Poreskoj upravi RS, odnosno sami sebi plaćaju doprinose", rekao je Kovač.

Kako je precizirao, bilo bi korektno da država i vjerske službenike uvrsti u ranije mjere - da ih oslobodi od plaćanja poreza i doprinosa i isplati im jednu zagarantovanu platu.

"Ljudi nisu radili, nemaju plate. Oni nemaju drugih izvora prihoda osim kad vjernici dolaze. U obzir smo uzeli sve vjerske službenike, a imamo osam sveštenika i jednog hodžu", precizirao je Kovač u izjavi za "Nezavisne".

Ocjenjuje da Ministarstvo privrede i preduzetništva RS, najvjerovatnije, neće ispuniti ovaj zahtjev, ali ima i rezervno rješenje.

"Ja ću iz budžeta izdvojiti po jedan zagarantovani lični dohodak pa ću im to dati. Za to će trebati četiri do pet hiljada maraka", procjenjuje Kovač.

Suština je, napominje, da se vjerski službenici ne stavljaju u neravnopravan položaj s ostalim ljudima koji žive na području ove opštine na jugozapadu Republike Srpske, odnosno cijele Republike Srpske.

"Moramo im stvoriti uslove da i oni mogu da prežive ovu pandemiju, jer smo im našim preporukama odnosno odlukama zabranili okupljanja i rad, a ljudi nemaju drugih prihoda osim priloga vjernika", zaključio je Kovač.

Službeno su ovakav zahtjev, kako ističe, poslali Ministarstvu privrede i preduzetništva RS, ali povratnu informaciju još nisu dobili.

"Ja sam rekao, ukoliko to Ministarstvo ne odradi, ja ću planirati u budžetu tih 5.000 maraka da im isplatimo lični dohodak", naveo je Kovač, dok su nam iz Ministarstva privrede i preduzetništva RS potvrdili da ovaj zahtjev, na njihov službeni mail, još nije stigao.

Socijalna pandemija

Milan Kovač, načelnik opštine Šipovo, kaže da je u ovoj lokalnoj zajednici izuzetno teška situacija u privredi.

Kovač, koji je i najveći poslodavac u ovoj lokalnoj zajednici, odnosno ima najveći broj zaposlenih, ističe da na području opštine radi tek poneka firma.

"Ja imam tri firme, odnosno oko 300 zaposlenih ljudi, i radimo smanjenim kapacitetom. Trudim se da ne otpuštamo ljude, jer ako to uradimo, nastaće socijalna pandemija. Ljudi se boje bolesti i gladi", rekao je Kovač.