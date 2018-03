Siromaštvo ruši brakove

SANSKI MOST - Unsko-sanski kanton prednjači po broju razvoda u odnosu na druge kantone u FBiH, a samo tokom protekle godine evidentirano je 196 brakorazvodnih parnica, kažu statistički podaci.

Najveći broj takvih parnica zabilježen je na području Sanskog Mosta, gdje je pred tamošnjim Općinskim sudom prošle godine razvedeno 85 brakova.

"Najčešći razlozi koji se navode u papirima za razvod su razlike u pogledima na život, međusobno nerazumijevanje, emotivna udaljenost ili preljuba", kaže Enes Selman, predsjednik Općinskog suda.

Prema riječima Amre Jušić iz Zavoda za besplatnu pravnu pomoć USK, najveće žrtve prekidanja bračnih zajednica su djeca.

"Sem psiholoških, djeca trpe i materijalne posljedice, jer u velikom broju slučajeva roditelji zbog teške socio-ekonomske situacije nisu u mogućnosti da plaćaju alimentaciju za svoju djecu. U velikom broju predmeta ne postoje način ni sredstvo da se ovakve sudske odluke provedu u praksi", kaže Jušićeva.

Također, u posljednjih nekoliko godina učestala je praksa sklapanja ili razvoda takozvanih fiktivnih brakova.

Riječ je o interesnim bračnim zajednicama koje se u posljednje vrijeme najčešće sklapaju ili razvode radi dobijanja potrebnih papira za odlazak u inostranstvo. Također, učestala je praksa da brakove sklapaju mlađe osobe sa starijima radi sticanja prava na neka primanja ili imovinu.

Prema mišljenju stručnjaka, ono što u 70 posto slučajeva uništava brakove u našoj zemlji jeste teška ekonomska situacija.

"Bračni partneri, odnosno porodice, nerijetko jedva spajaju kraj s krajem, teško plaćaju račune, u kreditima su do guše, što stvara svakodnevne trzavice, izaziva svađe, dovodi do nepovjerenja i na kraju do razvoda", kaže Jušićeva.

Zanimljiv je podatak da se ljudi razvode i u dobi iznad 70 godina, ali najviše razvoda je u dobi od 40 do 49 godina.

Psiholozi kažu kako se u društvu mnogo stvari promijenilo u odnosu na period prije rata.

Brak i njegova funkcija, te uloga porodice u društvu nemaju težinu niti mjesto koje su imali ranije.