Sivro: Prosvjetari u KS se neće vraćati u škole dok se ne vakcinišu

SARAJEVO - Prosvjetni radnici u Kantonu Sarajevo neće se vraćati u školske klupe dok ne budu vakcinisani, odnosno revakcinisani, i to će biti jedan od njihovih uslova. Ljudi moraju biti zaštićeni da bi mogli raditi, kazao je predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja KS Saudin Sivro.

Dodao je da je već nekoliko prosvjetnih radnika zbog kovida-19 izgubilo život.

"Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH - Kantonalni odbor Kantona Sarajevo je u prethonom periodu ukazivao na određe stvari, tražio testiranje prosvjetnih radnika prilikom organizacije nastave u školama, predlagao određena rješenja, tražio potpuno zatvaranje škola, jer smo pretpostavili da će desiti ovo što je najgore, a to je da se veliki broj ljudi zbog kovid-19 ne izbori za život, odnosno umre", kazao je Sivro.

Ovaj sindikat uputio je 2. aprila ministru zdravstva Kantona Sarajevo Harisu Vraniću zahtjev za uvrštavanje prosvjetnih radnika na listu prioriteta za vakcinisanje protiv kovid-19.

"Uputiili smo zahtjev da se na listu prioriteta stave prosvjetni radnici. Smatramo da prosvjetni radnici dolaze u kontakt sa velikim brojem osoba, posebno učenika i njihovih roditelja, i to će naravno biti jedan od uslova. Ukoliko bude dolazilo do normalizacije nastavnog procesa, naš uslov će biti da prosvjetni radnici koji budu nastavili raditi moraju biti vakcinisani, ne jedanput nego dva puta", kazao je Sivro.

Prema njegovom mišljenju, nadležni se moraju pobrinuti da nabave vakcine.

"Novca u budžetima u Bosni i Hercegovini ima, ovdje je samo pitanje da li će biti sposobni ili su nesposobni da nabave vakcine", kazao je.

Sivro je dodao da još uvijek Sindikat nije dobio odgovor od resornog ministra zdravstva KS na zahtjev o uvrštavanju prosvjetnih radnika na listu prioriteta za vakcinisanje protiv kovid-19.

"Mi smo dobili neformalni odgovor od ljudi iz politike koji su nam rekli da je to nadležnost federalnog nivoa. Mi uopće ne ulazimo u politikanstvo, nas ne interesuju te stvari, niti nas interesuje ko nabavlja vakcine, na koji način nabavlja. Nas interesuje ono što je bitno a to je zaštita života i zdravlje radnike i da to bude urađeno. Mi smo kantonalna organizacija sindikata koja djeluje u KS i naš socijalni partner je Vlada i ministarstva u toj Vladi. Ministar zdravstva nam treba jasno poručiti i kazati prosvjetnim radnicima da će biti vakcinisani", kazao je Sivro.