Skijaši okupirali zimske ljepotice, hotelski kapaciteti puni

SARAJEVO, PRIJEDOR, TRAVNIK - Planine u Bosni i Hercegovini prepune su turista, i domaćih i stranih, pa je gotovo nemoguće pronaći smještaj.

Jahorinu je u protekla četiri dana posjetilo gotovo 20.000 skijaša i bordera, što predstavlja rekord, a zbog snježnih padavina koje se, prema prognozi, očekuju sljedećih pet dana ispunjeni su skoro svi smještajni kapaciteti na bh. planinama.

"Tokom 15. februara ostvarena je i milionita vožnja, što se dosad nije dogodilo u toku jedne sezone. Da su pozitivni rezultati ove zimske sezone kontinuirani dokazuje i to što su već sredinom februara prevaziđeni i broj skijaša, i broj vožnji, i prihodi, odnosno svi parametri za cijelu prošlu zimsku sezonu", rekli su iz Olimpijskog centra "Jahorina". Kako navode iz hotela "Lavina" i "Termag", Jahorina je oživjela, puna je posjetilaca. Smještajni kapaciteti su im puni ne samo tokom vikenda, nego i cijeli februar, jer su uslovi odlični, a visina snijega zadovoljavajuća. Ističu da se cijene radnim danima i tokom vikenda razlikuju, te da se detaljnije informacije mogu pronaći na njihovim veb-stranicama.

Ista je situacija i s Vlašićem, gdje su lijepo vrijeme i snijeg definitivno uspjeli privući veliki broj posjetilaca.

"Hotel je pun, smjenjuju nam se posjetilačke grupe, koje čak dolaze iz Hrvatske. Popunjeni smo tokom čitavog februara", naveli su iz hotela "Blanca Resort", smještenom u podnožju planine Vlašić. Na istoj planini, iz hotela "Pahuljica" navode da imaju čitav ovaj mjesec bukiran te da im gosti dolaze čak iz Austrije i Njemačke. Cijena noćenja s doručkom po osobi u ovom hotelu iznosi 75 KM.

U jednom danu na skijalištu je bilo više od 5.500 korisnika žičara i ski-pasa.

Božo Grbić, predsjednik Planinarsko-skijaškog društva "Ljubijski rudar" Prijedor, kaže da je aktivno skoro stalno skijanje na Kozari, te da najviše dolaze mlađi ljudi, pogotovo djeca u okviru škola skijanja. Navodi da su posjetioci pretežno iz okruženja, s područja Potkozarja, ali da ima i turista iz Hrvatske, Slovenije, Austrije i Njemačke. Interes i za prenoćištem na Kozari je veliko.

"Iako nismo skroz popunjeni, očekujemo dolazak gostiju, kako to obično biva, tokom vikenda, jer je radnim danima manja posjećenost. Mi u ponudi imamo osam soba, ukupno 28 ležajeva, a cijene se kreću od 50 do 120 KM po danu s doručkom", navode iz planinskog motela "Bijele Vode", smještenog u srcu Nacionalnog parka "Kozara". Iz hotela "Monument" takođe kažu da sve vrvi od ljubitelja zime i snijega, ali da je popunjenost standardna za ovo doba godina.

I Ski-centar "Ravna planina" obara rekorde sa preko 7.000 posjetilaca tokom proteklog vikenda.

Borislava Purković, portparol ovog centra, ističe da je, kako je čula od skijaša, jako teško naći smještaj u Palama.

Nevjerovatna atmosfera vlada i na olimpijskoj planini Bjelašnici, gdje iz više hotela ističu da je veliki broj zainteresovanih gostiju, ali da tek u narednim danima očekuju povećane rezervacije.

Stiže novi snijeg, temperature -10

Kako najavljuju prognostičari, danas i sutra mogući su susnježica ili snijeg.

Meteorolozi u četvrtak i petak najavljuju blago zatopljenje, ali i veće snježne padavine predstojećeg vikenda, koje će početi tokom noći s petka na subotu. To će dovesti do pada dnevne temperature na oko -4, a tokom noći živa u termometru će se spuštati i do -10 stepeni.