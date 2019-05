Škola iznjedrila narodne heroje i doktore pa ostala pusta

SANSKI MOST - Učenici koji su u prošlosti pohađali nekadašnju Osnovnu školu "Simo Miljuš" u Lušci Palanci, najvećem povratničkom mjestu na području općine Sanski Most, okupili su se u proteklu subotu kako bi obilježili 120. godišnjicu osnivanja te obrazovne ustanove.

Radi se o bivšim učenicima iz više generacija, a veliki broj njih je specijalno za ovu priliku stigao s područja Republike Srpske i Srbije, gdje već dugo žive i rade, a neki su došli i iz inostranstva.

U najbolja vremena, u periodu prije posljednjeg rata, ovu školsku ustanovu pohađalo je i po 1.000 učenika iz Lušci Palanke i okolnih sela, ali je škola zbog tek nekoliko osnovaca s ovih prostora zatvorena prije dvije godine, te preostali učenici idu u desetak kilometara udaljenu školu koja se nalazi u selu Fajtovci.

Inicijator ovoga okupljanja bio je Đuro Trkulja (80), bivši učenik i potom nastavnik u toj školi, koji je dugo godina živio i radio u Banjaluci, da bi se u poznim godinama života vratio u rodnu Lušci Palanku.

Trkulja kaže kako se radi o jednoj od prvih obrazovnih ustanova na ovim prostorima koja je formirana davne 1899. godine.

"Cilj je bio da se okupe nekadašnje generacije i da se zbliže bivši učenici, te da afirmišemo vrijednosti koje je ova škola gajila tokom svog postojanja. Od postanka pa do trenutka kada je ukinuta, škola je izvela stotinu generacija, do 1949. godine bila je četvororazredna, a potom je imala osam razreda", kazao je Trkulja.

On je dodao kako već godinama vodi arhivu o toj školi koja je, kako kaže, iznjedrila 14 doktora nauka, osam magistara, puno visokoobrazovanih ljudi i kadrova koji su bili na istaknutim funkcijama u društveno-političkom životu, kao i četiri narodna heroja u Drugom svjetskom ratu.

Trkulja kaže kako je školu pohađao i nekadašnji revolucionar Simo Miljuš, po kojem je dugo godina nosila ime.

"Sjećam se kako sam ovdje došao raditi 1964. godine i bilo je to divno vrijeme. Evo, nakon svih ovih godina zadovoljstvo mi je što mogu sresti nekadašnje učenike i radne kolege, to je zaista jedan lijep osjećaj", kazao je Trkulja.

Uzbuđenje nije krio ni Ljubomir Ivanić, nekadašnji učenik i nastavnik u ovoj školi i otac poznatog političara Mladena Ivanića.

"Moram reći kako sam pozitivno iznenađen organizacijom ovog skupa i to me podsjeća na prošle godine i moj boravak u Lušci Palanci. Ovdje je bio moj prvi posao kao nastavnika nakon završene Više pedagoške škole. Ovdje sam stekao dragocjena iskustva, nakon čega sam otišao u Sanski Most, a potom u Banjaluku, gdje sam rukovodio najznačajnijim kulturnim institucijama. Za ovaj kraj me vežu najljepše uspomene i uvijek rado dolazim", kazao je Ivanić.

Poslije zajedničkog okupljanja i fotografisanja, učesnici događaja su potom, u školskom redu, prošetali centrom Lušci Palanke, a druženje je sve do večernjih sati nastavljeno u prostorijama Društvenog doma u tom mjestu. Škola u Lušci Palanci, nažalost, dijeli tešku sudbinu tog mjesta s obzirom na to da su se u poslijeratnom periodu na ove prostore vratili mahom povratnici u starijoj životnoj dobi, dok su oni mlađi egzsitenciju zasnovali negdje drugdje. Na ovim prostorima danas živi tek nekoliko osnovaca koji školu pohađaju u obližnjem selu Fajtovci.