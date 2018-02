Škola u selu Koprivna pretijesna za đake

OŠTRA LUKA - Kada vidite majku koja vodi na paketiće mnogo dječice, jedne za ručice, drugi su ispred nje, to je predivno, a nama učiteljicama srce je puno što se broj đaka povećava, pričaju učiteljice u mjesnoj zajednici Koprivna, u Oštoj Luci.

Za razliku od mnogih područnih škola u RS u kojima se broj đaka smanjuje, u Koprivni škola postaje pretijesna.

Seka Trkulja učiteljica je 38 godina, a svoj radni perod završiće mišlju da će područna škola "Desanka Maksimović" u MZ Koprivna tad skoro udvostručiti broj đaka, kojih trenutno ima 26, dok ih je poslije rata bilo samo devet.

Samo prošle godine dobili su devet novih stanovnika pa bi, prema procjenama struke, za pet godina trebalo da imaju 40 đaka, na šta su izuzetno ponosni.

Ekipa "Nezavisnih" zatekla je učenike u ovoj školi kako marljivo rade u toplom, ali pomalo dotrajalom objektu, jer je zgrada, kako kažu mještani, napravljena poslije rata ne tako kvalitetnim materijalima. Iako nismo zatekli sve učenike na nastavi zbog prehlade, ostali su nas dočekali veseli i sa dobrodošlicom.

"Pratim stanje u školi i nadam se da će moje mlade koleginice za dvije godine imati 13 đaka u čistom odjeljenju (uglavnom su sada kombinovana). Prije rata radilo se u dvije smjene, a poslije rata je bilo samo devet učenika, pa 15, pa se to povećavalo kako su se ljudi vraćali, a vraćaju se i to je jako važno", priča učiteljica.

Dodaje da mladi odlaze raditi u Njemačku i Sloveniju, ali prije toga osnuju porodice koje ostaju u selu.

Interesantno je da je, prema posljednjem popisu, opština Oštra Luka, uz susjednu Krupu na Uni, procentualno najbogatija višečlanim porodicama u RS, pa u prosjeku svaka deseta žena u ovim opštinama ima preko petoro djece.

Učiteljica Seka kaže da je to i u praksi tako, doduše ne u njihovoj MZ, ali postoje mnoga sela u kojima žive majke s više djece.

"Rijetko ko ostaje na dvoje djece, takve porodice su se uglavnom odselile iz Oštre Luke. Imamo zaseoke s mnogo žena koje imaju petoro djece", priča učiteljica.

Kako ističu u školi, posljednjih godina i majke su zaposlene, što ranijih godina nije bio slučaj, pa pri evidenciji djece imaju slučajeve da djeci rade oba roditelja.

"Kada smo imali proslavu za Svetog Savu podijelili smo 86 paketića, sala je bila prepuna i to je bilo nešto predivno", ushićeno pričaju učiteljice.

Mještani kažu da uglavnom žive od poljoprivrede, stočarstva, a mnogi su zaposleni i u administraciji.

Dragan Stanar, načelnik Ošte Luke, zadovoljan je pozitivnim pomakom u zajednici.

Primjetno je, kaže, da broj djece raste, a budući da će brojnost u područnoj školi u MZ Koprivna drastično porasti, odlučili su sredstva uložiti u obnovu te škole.

"Uz pomoć donacije Srbije po projektu za pomoć opštinama mi smo dobili 50.000, koje sam odlučio da uložimo u sanaciju škole u Koprivni, gdje se broj đaka povećava", pojasnio je Stanar.

Navodi da ova opština, uz centralnu i područne OŠ, nema srednju školu, a đaci uglavnom idu u Prijedor ili Banjaluku.

Veliki problem u ovoj opštini je nedostatak pitke vode, ali i komunikacije unutar svoje teritorije, što planiraju popraviti u budućnosti.

Iako je Oštra Luka izuzetno bogata vodom, ipak centralni dio opštine, gdje živi 70 odsto stanovništva, nema pitku vodu jer nema kvalitetnih izvora.

"Lokalni vodovod presuši i to je stvarno veliki problem, svakako smo se snalazili za vodu. Imali smo dogovor s nadležnima iz Sanskog Mosta, gdje imaju fabriku vode, koja je skoro puštena u rad i spremni su da nam ustupe vodu. Mislim da će nam njihov načelnik pomoći da se magistralni cjevovod dovede do entitetske linije kako bismo riješili ovaj veliki problem. Naravno, to ćemo plaćati, što nama zapravo i nije problem, jer mi svakako vodu moramo plaćati", priča Stanar.

Dodaje da ove godine planiraju podići kredit od 150.000 KM kako bi izradili projektno-tehničku dokumentaciju za te namjene, kao i za novu zgradu opštine i vatrogasni dom. Nade u budućnost polažu u rudna bogatstva, jer mnogi ne znaju da se dvije trećine rude nalazi u opštini Oštra Luka, a ne u Prijedoru.