Škole u Lincu pune mrkonjićkih đaka

MRKONJIĆ GRAD - Odlazak Mrkonjićana u evropske zemlje, poput Austrije i Slovenije, toliko je uzeo maha da među lokalnim stanovništvom uveliko kruži priča po kojoj se više mrkonjićke djece upisuje u škole u Lincu, nego u gradu podno Lisine!

Studije o vjerodostojnosti te informacije nisu rađene, ali su takve tvrdnje sve učestalije i glasnije, dok, sa druge strane, ni lokalna vlast ni prosvjetni radnici u Mrkonjić Gradu ne spore da je problem prisutan, toliko da ljudi daju otkaze u državnim firmama zarad posla u zapadnim državama.

U lokalnim školama kažu da se broj učenika i te kako smanjuje pa je tako u posljednje vrijeme dvadesetak đačkih stolica ostalo prazno u OŠ "Petar Kočić". Sada imaju tek dva odjeljenja prvog razreda, s ukupno oko 40 đaka.

"Čula sam i ja priču po kojoj je više naše djece u Lincu nego ovdje, ali prosto ne mogu da vjerujem u to. Činjenica je da imate ljude koji ostavljaju sigurne poslove, u državnim firmama, ali i stanove i kuće. Idu prvo sami, a onda vode i porodicu, odnosno djecu sa sobom", priča nam Vesna Sladojević, direktorica Osnovne škole "Petar Kočić".

I u Osnovnoj školi "Ivan Goran Kovačić" priznaju da broj đaka opada. Imaju 41 prvačića, od ukupno 472 učenika.

"Osjeti se smanjenje broja učenika, a odlazak je najčešći razlog. Uglavnom idu u Njemačku, Austriju i Sloveniju", kaže za "Nezavisne" Suzana Malić, direktorica Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić".

Da su njegovi sugrađani razočarani smatra Borislav Đurić, predsjednik mrkonjićke Omladinske organizacije "Centar", koji ocjenjuje da je situacija, kada je riječ o iseljavanju, katastrofalna. I on je, potvrđuje nam, čuo za priče o tome da je više đaka u Lincu, nego u gradu odakle su rodom.

"Moguće je da je to tačan podatak, ne bi me ništa iznenadilo! U mom komšiluku skoro da djece više i nema. U mom čitavom kvartu imaju samo dvije porodice sa djecom, svi drugi su otišli. To će i te kako uticati na broj đaka. Katastrofa je već sad", ističe Đurić za "Nezavisne".

Đurić, koji je i odbornik u lokalnom parlamentu, kaže da se priča o ovom problemu često poteže iz skupštinskih klupa, ali...

"Mislim da nema istinske spremnosti da se problem riješi. Smatram da je potrebno raditi na pravednijem zapošljavanju, odnosno zadržati kvalitetniji kadar, koji će napraviti prosperitet, da bar nešto zaživi", smatra Đurić.

S druge strane, Divna Aničić, opštinska načelnica, za "Nezavisne" tvrdi da preduzimaju sve što je u njihovoj moći kako bi mlade zadržali u Mrkonjić Gradu.

"Dajemo podsticaje za njihovo zapošljavanje, organizujemo kulturne i sportske događaje i slično. Ja više od toga ne mogu. Ljudi napuštaju državne firme i odlaze", priznaje Aničićeva, koja za priče o tome da se više mrkonjićkih učenika upisuje u školu u Lincu nego u Mrkonjić Gradu kaže da su - nagađanja.

Podaci, koji su "Nezavisnim" potvrđeni iz Ministarstva prosvjete i kulture RS, potvrđuju da je u Mrkonjić Gradu znatno opao broj đaka prvaka. Ni u jednoj školskoj godini nije se upisalo tako malo prvačića kao u ovoj - njih oko 100. Ranijih godina u klupe osnovnih škola u Mrkonjić Gradu sjedalo je i do 157 učenika prvog razreda.