Školski policajac neće riješiti suštinske probleme

BANJALUKA - Iako bi prisustvo školskog policajca u školama u Srpskoj dovelo do toga da se djeca i nastavno osoblje osjećaju sigurnije, ipak bi trebalo da bude fokus na pedagoškom i psihološkom te zajedničkom radu institucija na rješavanju problema vršnjačkog nasilja i drugih devijantnih radnji, smatraju naši sagovornici.

Radislav Jovičić, bivši ministar unutrašnjih poslova RS, rekao je za "Nezavisne novine" da je nekad u Republici Srpskoj bio uveden školski policajac.

"Čak su ljudi razmišljali o tome da u osnovne i srednje škole uvode mlađe policajce kako bi se približili omladini, razgovarali s njima, ali oni ipak moraju imati iskustvo kako bi mogli prepoznati rizičnu grupu djece koja su sklona vršnjačkom nasilju ili nekim drugim težim devijantnim radnjama. To nije loša zamisao, ali u ovom trenutku mislim da je veći fokus na školskom i pedagoškom radu", kazao je Jovičić.

Kako kaže, već postoji referentni mehanizam za praćenje djece sa rizikom u školama u Republici Srpskoj koji, smatra on, sigurno može dati bolje rezultate nego školski policajac.

"Policija je kod našeg naroda još shvaćena kao represivni organ, iako zakon o policiji kaže da policija prvo radi preventivno pa tek onda represivno, ali ljudi uniformu vide kao pritisak. Njihova uloga u školskim dvorištima, po mom mišljenju, trebalo bi da bude krajnja opcija, a da se prije toga našom djecom bave psiholozi i pedagozi", rekao je Jovičić i dodao da bi to bilo dodatno opterećenje za MUP RS.

"Ne možete držati samo jednog policajca jer škola radi u dvije smjene, znači da treba da budu najmanje dva policajca, a kad to pomnožite sa brojem škola u Srpskoj vidjećete kakvo je to opterećenje. Oni mogu dati svoju ulogu u povremenim aktivnostima, da se vidi prisutnost policije, ali se to može unaprijediti recimo video-nadzorom, koji može pomoći u razotkrivanju nekih djela", kazao je on.

Podsjećamo, Siniša Karan, ministar unutrašnjih poslova RS, nedavno je rekao da će se razmisliti o ponovnom uvođenju školskih policajaca, koji su se, kako je naglasio, pokazali kao jako dobri.

Što se tiče uvođenja školskog policajca, prema riječima Dragana Gnjatića, predsjednika Sindikata obrazovanja, nauke i kulture RS, to je mjera koja trenutno daje rezultat.

"Uvijek je dobro vidjeti službeno lice, a možda bi u krajnjem slučaju prosvjetni radnik trebalo da bude službeno lice, kako bi svi shvatili da se moraju poštovati propisi. Mi moramo uključiti širi spektar ljudi, prosvjetnu zajednicu, Republički pedagoški zavod, Ministarstvo prosvjete i kulture RS, roditelje, ali i teoretičare i praktičare koji znaju ponuditi rješenja", rekao je Gnjatić za "Nezavisne novine".

Navodi da će Sindikat raditi na sistemskim rješenjima, a kako kaže, ako su nadležni organi odlučili uvesti poziciju školskog policajca, on nema problem s tim.

Božica Gligorić, predsjednica Regionalnog odbora sindikata obrazovanja, nauke i kulture RS za regiju Doboj, za "Nezavisne novine" je kazala da u školama dobojske regije već postoji jedan do dva policajca koji su raspoređeni u tri škole.

"Smatram da je to jedna u nizu mjera, ali ne i mjera koja će riješiti sve probleme. Svi mi moramo da se uključimo u rješavanje problema vršnjačkog nasilja i uopšte izloženosti djece raznim medijskim uticajima, društenim mrežama... Nešto je zakazalo jer se svi u sve razumiju, učitelji znaju ljekarsku poziciju, trgovac se razumije šta treba novinar da radi, a mislim da je tu problem u sistemu i moramo početi raditi na tome", rekla je Gligorićeva.

Psiholog Sonja Stančić je za "Nezavisne novine" istakla da je mnogo bolji i ispravniji put rad sa stručnim službama u školama, sa nastavnicima, djecom i roditeljima.

"Dakle, prevencija je ključ uspjeha u svakom društvu. Vršnjačko nasilje je u porastu već 20 godina, iako su zakoni i odluke napravljeni, međutim stvari ipak ne funkcionišu. To ne znači da zakoni i protokoli nisu dobri, već nisu dovoljno aktivni", rekla je Stančićeva.

Zbog toga, kako kaže, moraju biti ojačani i edukovani stručni timovi u školama te nastavnici i djeca, što se ne radi jer, ističe, to nije sistemski riješeno.

"U školama mora da bude psiholog, pedagog, socijalni radnik te druge profesije po potrebi. Potrebno je edukovati roditelje i djecu, da prepoznaju i prijavljuju nasilje i da to rješavamo dijalogom. Samo time možemo napraviti neku promjenu", dodala je Stančićeva.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) su kazali da će se kontrole nastaviti i u narednom periodu.

"Policijski službenici će nastaviti održavanje edukativnih predavanja za učenike osnovnih i srednjih škola o opasnostima upotrebe vatrenog oružja i minsko-eksplozivnih sredstava, s ciljem podizanja svijesti djece školskog uzrasta o opasnostima i posljedicama upotrebe vatrenog oružja", naveli su iz MUP-a RS.

Kako su naveli, policajci će biti prisutni u blizini škola, s ciljem preventivnog djelovanja i što boljom komunikacijom sa nadležnima u školama, ali i učenicima.