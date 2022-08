Školski pribor u Srpskoj duplo skuplji

BANJALUKA – Pripreme za novu školsku godinu u Srpskoj su uveliko u toku, a roditelji đaka već moraju izdvojiti više novca nego prošle godine za školski pribor, ali i za knjige, ukoliko ne pripadaju opštinama i gradovima u kojima su obezbijeđeni besplatni udžbenici.

Naime, kako su za "Nezavisne" kazali iz banjalučke knjižare JP "Zavod za udžbenike i nastavna sredstva", cijene udžbenika su otišle sa 10 na 12 KM, dok je neki školski pribor, odnosno sveske, olovke i dr. poskupjele i duplo više nego što su koštale ranije.

"Možemo reći da su cijene pribora sada veće i za 30 do 50 odsto. Cijenu diktira i kvalitet, pa tako flomaster košta od dvije do osam KM, a tako se kreću i cijene bojica. Grafitna olovka može se pronaći od 0,20 pfeninga do 1,50 KM. Imamo svesku od 0,45, ali i od 1,50 KM", kazali su iz ove knjižare, dodajući da cijena ima za svačiji džep.

Osim toga, provjerili smo i kako se kreću cijene knjiga od petog do osmog razreda, pa će tako roditelji đaka koji ide u osmi razred morati izdvojiti najviše novca, jer je ovaj komplet knjiga i najskuplji, a košta 251 KM.

"Kada je riječ o obaveznim udžbenicima, a u koje su uračunati i strani jezici, udžbenici za peti razred koštaju 123 KM, za šesti 231 KM, i to sa geografskim atlasom, ali ga ne moraju sva djeca kupiti, jer sam atlas košta 20 KM, te su bez njega 211 KM", rekli su iz ove knjižare.

Dalje navode da 214 KM koštaju udžbenici za sedmi razred, dok komplet udžbenika sa stranim jezikom za deveti razred košta 237 KM.

U drugoj knjižari, a čije se cijene mogu pronaći i online, školski ruksaci koštaju od 30 do 87 KM.

Rada Kokan iz Banjaluke, majka troje djece, koja idu u osnovnu te srednju školu i na fakultet, za "Nezavisne" kaže da još uvijek nije kupila pribor, ali da je primijetila kako je sve poskupjelo, te će u skladu s tim, za školske torbe, pribor te obuću i odjeću za djecu platiti više od 1.000 KM.

"Za osnovca ne plaćamo knjige, ali dok kupimo sveske, ostali pribor i ruksak, trebaće nam bar 200 KM. Za dijete koje ide u srednju školu knjige ćemo bar 150 KM, a uz to je potreban i ruksak, a potrebno je kupiti obuću i odjeća. Treće dijete je na fakultetu u inostranstvu, tako da su samo za njega veliki troškovi. U svakom slučaju, da ih pripremimo za školu potrošimo više nego što zaradimo, a ni sami ne znamo kako", rekla je Kokan.

Majka dvojice osnovaca iz Banjaluke kaže da od Gradske uprave dobijaju knjige, ali da je ipak potrebno kupiti i ostale stvari za školu.

"Svake godine se obnavlja garderoba, a neizostavna je kupovina obuće i odjeće, pa tako za dvoje djece treba bar 150-200 KM kako bismo ih pripremili za školu, i to samo za kupovinu školskog pribora i odjeće, a ne uključujući i obuću", rekla je ova Banjalučanka.

Ona ističe da je za roditelje veoma značajno to što su dobili knjige od grada, jer će novac koje bi inače potrošili na knjige iskoristiti za pripremu djece u školu, kupiti im odjeću, obuću i sl.

Podsjećamo, ranije su iz Ministarstva prosvjete i kulture RS najavili da su i ove godine učenici od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola te učenici pobjednici republičkih takmičenja te treće i svako naredno dijete iz višečlanih porodica i odlični učenici iz višečlanih porodica dobiti besplate knjige, a za šta je izdvojeno 4,5 miliona KM.

Osim toga, i Banjaluka je obezbijedila besplatne udžbenike za osnovce od 5. do 9. razreda, dok su prošlogodišnje uručili u nekoliko opština u Srpskoj, i to u Modriči, Kotor Varošu, Jezeru, Šipovu, Šamcu, Tesliću, Oštroj Luci, te Krupi na Uni i Loparama, a u toku su prijave za zainteresovane roditelje iz Čelinca, Kneževa i Novog Grada, koji mogu da se prijave za besplatne udžbenike.