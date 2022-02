Škrbić: Srpska ima kolektivni imunitet

BANJALUKA - Ispitivanje kolektivnog imuniteta u Republici Srpskoj ulazi u završnu fazu, a prema prvim procjenama antitijela ima 95 odsto građana, a navedeni podaci govore da Srpska ima kolektivni imunitet.

Istakao je to za "Glas Srpske" dekan Medicinskog fakulteta u Banjaluci Ranko Škrbić, naglasivši da je juče sa kolegama iz fočanskog Medicinskog fakulteta o svemu obavijestio i Svjetsku zdravstvenu organizaciju (SZO), koja je sponzor istraživanja.

Ove dvije visokoškolske ustanove zajedno sa Institutom za javno zdravstvo RS privele su kraju drugu fazu studije seroprevalencije infekcije kovid 19.

"Do sada je obrađeno više od 2.000 ispitanika iz sjevernog i zapadnog dijela Republike, a kolege iz Foče obradile su oko 1.600 uzoraka za južni i istočni dio. Preostalo nam je da obradimo još oko 800 uzoraka i vjerujem da ćemo do kraja sedmice to završiti. Ono što već sada možemo reći jeste da je seroprevalencija na bolest uzrokovanu virusom korona oko 95 odsto, odnosno toliki procenat stanovnika Srpske ima antitijela", istakao je Škrbić.

Pojašnjava da su neki stekli antitijela prebolijevanjem "kovida", drugi vakcinacijom, a ima i onih koji su i preboljeli i vakcinisani.

"Sigurno da ima i onih koje možemo ubrojati u četvrtu grupu, a to su oni koji ne znaju da su preboljeli, nisu vakcinisani, a imaju antitijela. Oni su očigledno bili u kontaktu s virusom, ali su imali blagu ili kliničku sliku bez simptoma i bukvalno to prehodali. Koliki je procenat kojih pojedinačno znaćemo na kraju studije kada budu uneseni svi podaci iz anketnog upitnika", pojasnio je Škrbić i dodao da su u ovom poslu studenti medicine desna ruka ljekarima.

Prvi čovjek banjalučkog Medicinskog fakulteta očekuje da za 15 dana podaci budu objedinjeni. Škrbić kaže da je iz svih navedenih podataka jasno da Srpska ima kolektivni imunitet.

"Međutim, antitijela koja smo dobili na vuhanski i delta soj očigledno nisu bila dovoljna da nas zaštite od omikrona i ne znamo kako i koliko će nas štititi od nekih budućih sojeva, ali je činjenica da su u bolnici oni koji nisu vakcinisani i nisu ranije prebolovali koronu", rekao je Škrbić.

Dodaje da uglavnom stariji koji već imaju neke zdravstvene probleme, bez obzira i na vakcinu i stečena antitijela, dobijaju komplikacije i u tim slučajevima su češći smrtni ishodi.

"Takvi su i ranije umirali od gripa", istakao je Škrbić.

Prva faza nacionalne studije seroprevalencije infekcije kovid 19, koja je započela u novembru 2020. godine obuhvatila je oko 2.000 stanovnika iz svih krajeva Srpske, a rezultat je pokazao da je antitijela razvilo oko 35 odsto ispitanih te da je trećina imala težu kliničku sliku.