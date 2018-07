Skup "Pravda za Davida" u centru Banjaluke

BANJALUKA – Okupljanje građana Banjaluke koji traže istinu o smrti 21-godišnjeg sugrađanina Davida Dragičevića održano je 114. veče na Trgu Krajine.

Kao i svih prethodnih večeri, na skupu se obratio otac Davida Dragičevića, Davor Dragičević

"Konstruišete svoje laži. Da si iole bolji čovjek, da ne govorim predsjednik, bio bi bar na jednoj ozbiljnoj televiziji u Srbiji. Dragane Lukaču, Miloradu Dodiku, ko je ujak? David Dragičević nema ujaka. Davidov ujak nije Aljoša Borković, David nema ujaka. Opet lažete, opet ga blatite. Vidjećemo samo do kada i koliko mislite to što vi mislite", rekao je Dragičević.

On je kazao da je njegov sin imao otvorene prijetnje.

"David je imao otvorene prijetnje u noći 17. na 18. mart. Šta ste poduzeli? Ništa. Hoćete li i na jedno pitanje odgovoriti. Nećete, ne smijete, zato što skrivate saučesnike, otimače, egzekutore, sliovatlje, ubice. Gdje ste ga držali, ko ga je držao? Demantujte me. Nečasni pripadnici MUP-a su ubice Davida Dragičevića. Do kad mislite kriti istinu. Ko je radio 17. na 18. mart, u kojim vozilima MUP-a RS. Gdje su snimci? Ko su tri momka, ko su dvije djevojoke koje stoje sa Davidom? Hoćete li odgovoriti. Željku Karanu, nisi ništa uradio. Dobićeš zvanično nalaz iz Holandije koji kaže da tvoj nalaz ne vrijedi ništa", poručio je Dragičević.

Dragičević je rekao da živi od svog rada, penzije i invalidnine.

"Pošto ih živo pojedoše finansije, jer njih samo to zanima, Davor živi od svog rada, penzije i invalidnine. To znači dobar životni standard u državi. A, prema zadnjim informacijama produžio nam se životni vijek, pa ćemo i živjeti duže", rekao je, uz poruku “Idemo do kraja”.

Okupljeni na skupu “Pravda za Davida” su otpjevali Davidovu pjesmu “Klinac u getu”.