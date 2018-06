Skup za Davida i večeras u centru Banjaluke

BANJALUKA – Istina i pravda, to je ono što zahtijevaju građani koji 72. veče održavaju mirni skup u centru Banjaluke povodom smrti Banjalučanina Davida Dragičevića.

I večerašnji skup je započeo obraćanjem Davora Dragičevića, oca Davida Dragičevića, koji je pozvao na mir i dostojanstvo.

"David Dragičević je ubijen. Znate dobro na koji način. Ja svoje dijete ne mogu vratiti, ali bar smo krenuli odnekud. Bar sad imamo odakle da krenemo. Ovom prilikom, htio bih da zahvalim, prvo kao roditelji i čovjek, roditelju, čovjeku Branislavu Borenoviću za sav trud do sad, Adamu Šukalu, Bori Radovanoviću, Slobodanu Vaskoviću, mi smo na istom putu, tražimo istinu i pravdu", rekao je Dragičević.

Obratio se ministru unutrašnjih poslova RS, Draganu Lukaču.

"Lukaču, prati me koliko god hoćeš, slikaj me koliko god hoćeš, ja nemam šta kriti niti me ti zanimaš, ni tvoji istomišljenici. Samo potvrđuješ ono što svi znamo, smatraš da je ovo tvoja privatna država, sa svojim sopštenjem si rekao da je ovo policijska država. Kako je to moguće, jesi ti svu vlast uzeo u svoje ruke. Mene nećeš navući na tanak led. To tvoje na skupštini je bilo samo da me isprovociraš da bih ja krenuo kao ti. Ja nisam ni zločinac, ni ubica, ja samo tražim istinu i pravdu. Nikad vam neću oprosititi Davida Dragičevića", poručio je Davor.

"Molim vas nemojte više bacati bombe pred svoje kuće. Nemojte ni pucati iz zolje. Ja sam bio na ratištu, znam kako se to radi. Nemojte nam više vrijeđati našu čast, inteligenciju. Nemojte sebi slati mejlom prijetnje smrću", rekao je Dragičević.

On se još jednom zahvalio na podršci te najavio veći skup 7. juna na Trgu Krajine.

I večeras su pročitana pisma podrške koja su stigla iz različitih dijelova svijeta.

Anketni odbor Narodne skupštine RS je na današnjoj sjednici donio zaključak da postoji osnov sumnje da je David Dragičević ubijen i da se Tužilaštvo hitno tužilačkom odlukom mora odrediti po tom pitanju. Više o tome čitajte OVDJE.